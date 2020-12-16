وزير المالية يتحادث مع السفيرة التركية حول العلاقات الاقتصادية الثنائية

الجزائر - استقبل وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة سفيرة تركيا بالجزائر, السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش, التي تطرق معها إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها أكثر فأكثر, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وحسب المصدر ذاته, أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون كما أبرزا الامكانيات المهمة التي يمكن استغلالها, لا سيما في مجال الاستثمار والشراكة والتي من شأنها أن ترقى بهذا التعاون إلى مستويات أعلى.

وإذ أشاد بمستوى انخراط المؤسسات التركية في الجزائر ورغبتها في تطوير نشاطاتها أكثر فأكثر في مجال الشراكة, أوضح الوزير أنه يتعين على الطرفين استغلال الخبرة التي سبق اكتسابها في اطار مختلف المشاريع المنجزة, وضرورة بذل المزيد من الجهود لحث المتعاملين الاقتصادين من تركيا ومن الجزائر على المضي قدما في تجسيد فرص الأعمال المربحة للطرفين.

من جهتها, أبت السفيرة التركية إلا ان تشيد بالإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل السلطات الجزائرية لتحسين مناخ الاستثمار, وهو تقدم وصفته السفيرة بالكفيل بتشجيع المؤسسات التركية على تعزيز تواجدها بالسوق الجزائرية.