وهران : اهتمام كبير لبنغلاديش بمنتجات المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة

وهران - أعرب سفير جمهورية بنغلاديش في الجزائر، محمد عبد الحي، يوم الثلاثاء بوهران عن الاهتمام الكبير لبلاده بمنتجات المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة، التابعة لمجمع الحديد والصلب "ايميتال".

وأبرز السفير في تصريح لوأج على هامش زيارة وحدة "تريفلور" بوهران التابعة للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة أن "حكومة بنغلاديش شرعت في مشروع ضخم يسمى مشروع دالتا بلان و الذي يرمي الى تهيئة الانهار والوديان وتفادي فيضانها، مما يتطلب مواد الحديد و الصلب، المتوفرة بوحدات المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة".

وأكد محمد عبد الحي الذي يزور وهران للمرة الخامسة منذ تسلمه لمهامه في سنة 2016، تاريخ إعادة فتح سفارة بلاده بعد أن كانت مغلقة لعدة سنوات، أن "العلاقات بين بنغلاديش و الجزائر جد قوية ونريد تعزيزها أكثر".

و أبرز نفس الديبلوماسي أن "الجزائر انتزعت استقلالها سنة 1962 و بنغلاديش في 1971، ونحن نعتبر في بنغلاديش أن الثورة الجزائرية هي نموذج للكفاح في العالم", معتبرا من ناحية ثانية بأن "الاقتصاد الجزائري جد واعد".

وصرح السفير "قمت مؤخرا بزيارة مصنع "ايريس" للعجلات المطاطية بسطيف وقد أعجبت بجودة منتجاتهم المتنوعة والتي تعد تنافسية على المستوى الدولي", لافتا الى أن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و بنغلاديش تقدر ب100 مليون دولار سنويا.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة محمد عباس أكلي لوأج أن مؤسسته التي تعتبر أكبر منتج للمنتجات الطويلة في الجزائر، تتوفر على ست وحدات بوهران، سيق، معسكر، الجزائر العاصمة، عنابة و سطيف، ولديها منتجات متنوعة للتلحيم و الكوابل الحديدية والصفائح وتسعى الى التصدير الى تونس و ليبيا.