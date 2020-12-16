وزير المالية يبحث مع السفير الكوبي سبل تطوير التعاون الثنائي

الجزائر- استقبل وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء بمقر دائرته الوزارية , سفير كوبا بالجزائر, السيد أرماندو فيرغارا بوينو الذي تحادث معه حول تطوير التعاون الثنائي.

وخلال هذا اللقاء "استعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية كما ابرزا جودة والعمق التاريخي لهذه العلاقات وكذا التضامن والصداقة التي لا طالما طبعتها"، حسب بيان الوزارة.

كما تطرقا للصعوبات التي تواجهها اقتصاديات البلدين بسبب لا سيما التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.

وأبرز السفير الكوبي في هذا الاطار أن الظرف الاقتصادي الراهن قد عقد الوضع الاقتصادي الصعب لبلاده, سيما بعد تشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وشكل اللقاء فرصة لتجديد "الرغبة المشتركة من أجل تعزيز هاته العلاقات المتميزة والعمل على تنويع التعاون ليشمل قطاعات جديدة".