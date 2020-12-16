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محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية تنصب هذا الأربعاء مجلسها الاستشاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 09:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية تنصب هذا الأربعاء مجلسها الاستشاري

الجزائر- ستقوم محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية هذا الأربعاء بتنصيب مجلسها الاستشاري خلال اجتماع عن طريق التحاضر المرئي, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمحافظة.

و أضاف ذات المصدر أن المجلس الاستشاري الذي يضم 17 عضوا يرأسه الدكتور معيوف بلهامل و هو اول مدير لمركز تطوير الطاقات المتجددة و عضو مؤسس في الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا.

و يضم المجلس العديد من الخبراء  البارزين في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية من بينهم 07 خبراء مقيمون بالجزائر و 05 آخرين بالخارج و 3 ممثلين للمتعاملين الاقتصاديين و 02 ممثلين للمجتمع المدني.

و يشكل المجلس الاستشاري للمحافظة "فضاء للتشاور و قوة اقتراح" لتطوير الطاقات المتجددة و ترقية أدوات  النجاعة الطاقوية.

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كما تتم استشارته حول الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذه الميادين و تنفيذها مع الاخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الطاقوية الوطنية.

و من مهام المجلس أيضا إبداء الرأي لاسيما حول برامج العمل القطاعية و المقاربات الصناعية المنتهجة لبلوغها و مشاريع القوانين المتعلقة بكيفيات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و برامج التكوين و البحث و اليقظة التكنولوجية للمحافظة.

و بإمكان المجلس الاستشاري أن يتدخل في المسائل التي يجدها مجلس الادارة ضرورية و تشكيل لجان تقنية لهذا الغرض.

كلـمات مفتـاحيــة :
محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية تنصب هذا الأربعاء مجلسها الاستشاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 09:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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