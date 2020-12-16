سنة 2018 عرفت ضغطا كبيرا على توازنات الخزينة العمومية

الجزائر- أكد المدير العام للخزينة العمومية السيد فيصل تادينيت يوم الثلاثاء بالجزائر أن السنة المالية ل 2018 تميزت بضغط كبير على التوازنات المالية للخزينة وتراجع احتياطات صندوق ضبط الإيرادات في ظل ظرف اتسم بتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وأوضح السيد تادينيت في جلسة للجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أن وضعية الرصيد الإجمالي للخزينة لسنة 2018 سجل تنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات برصيد إجمالي سلبي قيمته 1833 مليار دج ما يمثل 05ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, ما يعني زيادة في العجز قيمته 243 مليار دج مقارنة ب 2017 .

و سجلت الخزينة حسب تادينيت عجز بقيمة 1590 مليار دج اي 56ر 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام..

من جهة أخرى سجلت نفقات الميزانية زيادة ب 449 مليار دج في 2018, مقارنة ب 2017, فيما سجلت التدخلات المالية للخزينة رصيدا سلبيا يقدر ب 517 مليار دج في 2018 مقابل رصيد سلبي ل2017 يبلغ 390 مليار دج .

ومن جهة أخرى لم تسجل إيرادات الميزانية زيادة بنفس المستوى حيث بلغت 341 مليار دج

وفي مجال تنفيذ النفقات في نهاية ديسمبر 2018 , سجلت نفقات الميزانية مبلغ 7732 مليار دج مقابل 7282 مليار دج في 2017, حيث سجلت زيادة في نفقات التجهيز بلغت 2918 مليار دج , مقابل 2605 مليار دج في 2017, يتابع نفس المسؤول.

وانتقلت النفقات براس المال من 63 مليار دج في 2017 إلى 528 مليار دج في 2018 بسبب دفع مبلغ 500 مليار دج لتمويل عجز صندوق الوطني للتقاعد.

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وفيما يخص نفقات التسيير يجدر الذكر أنها سجلت ارتفاعا محسوسا بلغ 136 مليار دج حيث يشكل الجزء الأكبر التكفل بالأعباء الخاصة بتخفيض نسبة الفائدة لصالح البنوك والمؤسسات المالية التي بلغت 192 مليار دج في 2018 مقابل 59 مليار دج في 2017.

وخلال نفس السنة كانت حسابات التخصيص الخاص من قروض وتسهيلات تتضمن رصيدا يبلغ 517 مليار دج في حين بلغ هذا الرصيد 390 مليار دج في 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الخزينة منحت قروضا بقيمة 533 مليار دج شملت رخص ب61 مليار دج الصيدلية المركزية و102 مليار دج خصص لإنجاز الطريق السيار شرق غرب, و320 مليار دج لتمويل مشاريع وكالة عدل عبر الصندوق الوطني للاستثمار.

من جهتها بلغت إيرادات الميزانية عند 2018 ما قيمته 6389 مليار دج اي بزيادة 341 مليار دج مقارنة ب 2017 (6047 مليار دج) , وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات الجبائية بقيمة 81 مليار دج , وزيادة في إيرادات الجباية البترولية التي بلغت قيمتها 2349 مليار دج , في حين سجلت في سنة 2017 ما قيمته 2126 مليار دج اي بزيادة 222 مليار دج.

تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع المسجل في 2018 راجع إلى ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط السعر السنوي 71 دولار للبرميل مقابل 53 دولار للبرميل في 2017, وسعر تقديري للسوق مقدر ب 50 دولار للبرميل في قانون المالية لسنة 2018.

كما تعود هذه الزيادات , حسب تادينيت, إلى زيادة الإيرادات الاستثنائية بمبلغ 119 مليار دج مقارنة ب2017 بفضل ارباح بنك الجزائر المسددة للخزينة التي بلغت في 2018 نحو 1000 مليار دج مقابل 919 مليار في 2017, وكذا أرباح شركة سوناطراك التي انتقلت إلى الخزينة من 50 مليار دج في 2017 إلى 100 مليار دج في 2018.

وبخصوص تمويل عجز الخزينة في 2018,فقد تم اقتطاع من موارد صندوق ضبط الإيرادات بقيمة 131,9 مليار دج , واللجوء إلى المديونية العامة ب 2495 مليار دج والذي يعد إيجابيا بين الاكتتابات والتسديدات السنوية منها 2407 دج من التمويل غير التقليدي.

وحسب السيد تادينيت فقد بلغ إجمالي الدين العمومي حتى31 ديسمبر 2018 قيمة 7697 مليار دج أي 38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للسنة المعنية( 7558 مليار دج بعنوان الدين الداخلي و139 مليار دج بعنوان الدين الخارجي).