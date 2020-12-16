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ارتفاع قوي في الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا في الثلاثي الثالث من 2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 08:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
ارتفاع قوي في الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا في الثلاثي الثالث من 2020

الجزائر - عرفت الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا ارتفاعا قويا خلال الثلاثي الثالث 2020, بعد أن سجلت تراجعا كبيرا خلال الثلاثي الأول و الثاني من السنة الجارية.

استنادا الى الاحصائيات الأخيرة التي نشرتها المديرية العامة للجمارك الموريتانية, بلغت الصادرات الجزائرية خلال الثلاثي الثالث, 8.772.696 دولار أمريكي, مما يجعل الجزائر الممون الافريقي الثاني لموريتانيا.

و انتقلت الصادرات الجزائرية نحو هذا الشريك, من 1.229.530 دولار, خلال الثلاثي الأول 2020, الى 6.456.931 دولار خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.

و على صعيد أخر و حسب المصدر ذاته, فان واردات الجزائر من هذا البلد خلال نفس الفترة, تعد ضئيلة (25.000 دولار).

و شهدت العلاقات التجارية بين البلدين قفزة الى الأمام من 2016 الى 2019, لتصل الى 53 مليون دولار, ما يشكل بالنسبة للجزائر أداء جيدا, حيث لم تكن تتعدى, قبل هاته القفزة الكبيرة, مليون (1) دولار.

و في انتظار بناء الطريق الرابط بين تندوف و الزويرات و الذي من شأنه دفع المبادلات بين البلدين المجاورين بشكل معتبر, يشكل المركز الحدودي شهيد مصطفى معبر حدودي جد هام للمنتجات الجزائرية نحو موريتانيا, بل و حتى نحو السينغال, بالرغم من حالة الطريق غير المعبدة.

و علاوة على ذلك, تسببت جائحة كوفيد-19 في تباطؤ النقل البري للمنتجات الجزائرية, حيث لم تعبر أي شاحنة من مجمع لوجيترانس الحدود الجزائرية-الموريتانية منذ مارس 2020.

ثمة عامل أخر من شأنه المساهمة في تحقيق دفع جديد, و المتمثل في القاعدة اللوجستية بتندوف, حيث أن دخولها حيز الخدمة سيشكل أيضا سند قوي حاسم للصادرات الجزائرية نحو موريتانيا و بلدان غرب افريقيا.

عرف اللجوء الى النقل عبر طائرات شحن البضائع تابعة للجوية الجزائرية, ارتفاعا ملحوظا خلال السنة 2020, حيث نقلت مالا يزيد عن 12 رحلة جوية لفائدة المستوردين الموريتانيين, منتجات فلاحية جزائرية ( تمور و طماطم و بيض, الخ).

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 09:53
كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع قوي في الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا في الثلاثي الثالث من 2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 08:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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