مالية: الإيرادات الجبائية المحصلة في 2018 تجاوزت 5000 مليار دج

وخلال جلسة استماع خصصتها اللجنة لدراسة هذا النص، فصلت السيدة عبد اللطيف في عرضها الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف مصالحها و التي بلغت 52ر5126 مليار دج الى غاية نهاية 2018، منها 42ر2639 مليار دج إيرادات عادية و 1ر2787 ملياردج جباية بترولية.
كما حصلت نفس المصالح قيمة 18ر922 مليار دج لفائدة ميزانيات أخرى منها إيرادات جبائية موجهة الى ميزانية الجماعات المحلية من بلديات و ولايات وصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية التي استفادت من مبلغ قدره 66ر361 مليار دج و إيرادات جبائية موجهة الى حسابات التخصيص الخاص بمبلغ 17ر559 مليار دج و كذا إيرادات جبائية موجهة الى ميزانيات أخرى من غرف الصناعة و التجارة و غرف الحرف و غرف الفلاحة التي استفادت في مجملها ب35ر1 مليار دج.
وأشارت السيدة عبد اللطيف في عرضها التفصيلي الى ارتفاع لبعض الضرائب و الرسوم و انخفاض لبعضها الآخر مقارنة ب2017.
و من بين اهم الضرائب التي شهدت ارتفاعا ملفتا ذكرت الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور التي قفزت سنة 2018 بأكثر من 3بالمئة بمجموع 4ر683 مليار دج.
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كما انتقلت الضريبة على الدخل الإجمالي الى 4ر808 مليار دج سنة 2018، أي بزيادة 2ر4 بالمئة.
و صرحت المديرة العامة للضرائب ان المبلغ الباقي تحصيله من الضرائب و الرسوم المتراكمة بلغ 28ر12778 مليار دج الى جانب غرامات و مصاريف قضائية بمبلغ 36ر8259 مليار دج.
و في هذا الصدد ذكرت السيدة عبد اللطيف بان "نسبة كبيرة من هذا المبلغ تتعلق بحالات يصعب تحصيلها حيث يتعلق الأمر بديون تتعلق بمؤسسات عمومية تمت إعادة هيكلتها و بشركات افلست مع انعدام أصول للحجز عليها و كذا ديون عالقة على عاتق أشخاص طبيعيين متوفين دون ترك أصول".
و خلال مداخلاتهم أوصى جل النواب أعضاء اللجنة بضرورة تحسين التحصيل الضريبي من خلال إعادة الثقة بين دافع الضريبة و الادارة.
و اعتبر غالبيتهم ان الثقة تتجسد من خلال التنمية المحلية التي تتمثل في المستشفيات و تعبيد الطرقات و المدارس و المطاعم المدرسية التي من المفترض ان يكون دافع الضريبة قد ساهم في بنائها من خلال دفعه للضرائب المفروضة عليه.
كما شددوا على ضرورة تبسيط التصريح الضريبي و تقريب ملحقات الجمارك من المعنيين بالدفع الضريبي من الفلاحين و المستثمرين و كذا الاسراع في رقمنة القطاع للحد من التهرب الضريبي.