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جراد : "المؤسسات الناشئة مستقبل الجزائر"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
جراد : &quot;المؤسسات الناشئة مستقبل الجزائر&quot;

المسيلة - أبرز الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء من المسيلة, أهمية المؤسسات الناشئة في الاقتصاد الوطني, معتبرا إياها "مستقبل الجزائر".

وأوضح السيد جراد, لدى اطلاعه على نشاط حاضنة الأعمال التابعة لجامعة محمد بوضياف وذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية, بأن للمؤسسات الناشئة "دور هام في التنمية الاقتصادية مما جعل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يستحدث وزارة خاصة لمرافقة هذا النوع من المؤسسات".

وأضاف الوزير الأول بأنه "لاحظ بحاضنة الأعمال الأهمية البالغة للمشاريع المقترحة من قبل الطلبة وهو ما يدل على عزم الجامعة في الإسهام بتطويرها".

وقد أبدى إعجابه بما تقوم به الحاضنة, مبرزا ضرورة الاستجابة لكل انشغالات طلبة الدكتوراه والبحث العلمي.

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وتعد حاضنة الأعمال بجامعة المسيلة ما يزيد عن 200 مشروع كما سجلت أكثر من خمسين براءة اختراع, وفق ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير الأول, الذي أكد أن الدولة "ستواصل مرافقة المؤسسات الناشئة لأجل تطوير الاقتصاد الوطني".

كما أشرف السيد جراد بالمناسبة على تكريم 7 أساتذة بجامعة محمد بوضياف نظير الأعمال التي قدموها في مختلف مجالات البحث العلمي.

وسيواصل الوزير الأول زيارته إلى ولاية المسيلة بتدشين 2000 مقعد بيداغوجي وعدة مشاريع سكنية.

ويرافق السيد جراد في إطار هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, ووزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري, إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية, المكلف بالعلاقات الخارجية, عبد الحفيظ علاهم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:59
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جراد : "المؤسسات الناشئة مستقبل الجزائر"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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