المجلس الشعبي الوطني: عرض حول دور موبيليس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر

الجزائر - قدم المدير العام لموبيليس، دكالي عادل، اليوم الاثنين، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول دور هذه المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، إلى جانب أهم الاستثمارات والمشاريع المستقبلية التي تطمح لإنجازها.

وخلال هذا الاجتماع، جدد رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، شعبان الواعر، التأكيد بأن الهدف من سلسلة هذه اللقاءات هو "القيام بمهام الرقابة التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة".

وتناول عرض المدير العام دور مؤسسة موبيليس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، إلى جانب "أهم الاستثمارات والمشاريع المستقبلية التي تطمح مؤسسته لإنجازها مع ضمان خدمة ذات نوعية، لاسيما في ظل المنافسة المحتدمة بين مختلف متعاملي الهاتف النقال".

وفي هذا الإطار --يضيف البيان-- كشف السيد دكالى أن موبيليس "صنفت من طرف سلطة الضبط سنة 2007 كأحسن شبكة من حيث التغطية، وفي سنة 2015 تمكن المتعامل الأول والوحيد من تغطية 48 ولاية بتقنية الجيل الثالث، كما تمكنت موبيليس من احتلال المرتبة الأولى من حيث خدمة الجيل الرابع سنة 2016".

وأوضح أيضا أن موبيليس "حققت الريادة في السوق، سواء من حيث رقم الأعمال أو عدد المشتركين، وخلال سنتي 2018 و2020 صنفت من طرف سلطة الضبط للمرة الثانية كأول متعامل من حيث تقديم خدمة الأنترنت وضمان تغطية شاملة للجيل الرابع في 48 ولاية".

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وقال السيد دكالى أن موبيليس باتت "فاعلا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر حيث أحصت 19 مليون مشترك بزيادة 8.9% مقارنة بسنة 2019 وبرقم أعمال يقدر بـ 115 مليار دينار و 2.7 مليون مشترك G2 و 6.5 مليون مشترك G3 و 9.8 مليون مشترك G4 وبأرباح تقدر ب 11.3 مليار دينار".

وعن استثمارات المؤسسة، كشف السيد دكالى أنها "بلغت 152 مليار دينار خلال 4 سنوات الماضية"، مضيفا أن موبيليس "تملك 11213 نقطة بيع معتمدة تتعامل مع 19 مليون مشترك، كما أنها تدعم المجتمع المدني والعديد من الجمعيات الرياضية والثقافية".

وفي سياق عرضه لحصيلة المؤسسة، أكد المدير العام أن موبيليس "تواصل استراتيجيتها من أجل تحسين وتنويع عروضها في مجال الهاتف النقال من أجل نشر التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال وتوسيع استعمالها وذلك لصالح الخواص والمهنيين والشركات بحيث يجد كل زبون عرضا يتماشى مع حاجياته وموارده مع ضمان نوعية خدمات متميزة".

وفي المجال التكنولوجي، أوضح السيد دكالي أن شركة موبيليس "تحاول أن تنمي كفاءتها الابتكارية لتطوير محتويات ذات منفعة تربوية وثقافية وترفيهية تتاح للجمهور من خلال شبكاتها"، مبرزا أن المؤسسة، ورغم جائحة كورونا، "واصلت مجهوداتها لتمكين عملائها من التواصل عن بعد خاصة في ظل الحجر الصحي".

واستطرد بالقول أن موبيليس "استمرت في بذل المزيد من الجهود من أجل ايصال التكنولوجيات الحديثة إلى جميع شرائح المجتمع دون إقصاء وبالخصوص المجتمعات الريفية والجنوبية التي يقل سكانها عن 2000 نسمة وحتى في المناطق التي لا يمكن ربطها بشبكات التواصل إلا عن طريق مرافقة ودعم مستدامين".

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وأضاف المتحدث أن مؤسسة موبيليس "تعد الأكثر نجاحا في تأمين وتغطية المناطق الجنوبية، حيث تحدت العوامل المناخية والخصائص الجغرافية من اجل ضمان التغطية لهذه المناطق بما فيها تلك التي لا تحقق مردودية تجارية، وذلك بهدف تمكين جميع الجزائريين، أينما كانوا، من الاستفادة من أفضل الخدمات الاتصالية".

وختم ذات المسؤول حديثه بالتطرق إلى خدمة الجيل الخامس، مؤكدا بأنه موضوع في "غاية الأهمية وذو حساسية كبيرة" ويستلزم "توحيد مصالح مختصة لتنفيذه لتقوم المؤسسة، بعد ذلك، بوضع الامكانيات وتخصيص ميزانية لإنجازه"، غير أن موبيليس --مثلما قال-- "لديها أولويات أخرى في ظل الوضع الحالي".

وبعد الانتهاء من العرض، تدخل بعض أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث صبت مجمل الانشغالات حول "نقص التغطية لشبكة موبيليس عبر بعض مناطق الوطن وكذا مساهمة هذه المؤسسة في الرقمنة وفي تمويل المؤسسات التعليمية والجامعية".