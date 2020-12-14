43 مؤسسة ناشئة تشارك السبت المقبل في الطبعة الثانية  "تحدي المؤسسات الناشئة الجزائرية"

الجزائر - تشارك أزيد من أربعين مؤسسة ناشئة شابة حاملة لمشاريع ابتكارية، يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة، في الطبعة الثانية من "تحدي المؤسسات الناشئة الجزائرية" (Algéria Startup Challenge)، حسبما علم يوم الاثنين لدى المنظمين.

و تهدف هذه التظاهرة التي تنظمها حاضنة المؤسسات الناشئة "كابكوورك" (Capcowork) برعاية وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة المنتدبة لدى الوزير الاول، في طبعتها الثانية إلى أن تكون نقطة انطلاق ومسرع لمشاريع مبتكرة و ايضا "محرك" اجتماعي ومهني حقيقي.

و اوضح لوأج منظم برنامج "تحدي المؤسسات الناشئة الجزائرية" السيد عبد الفتاح حريزي أن هذه الرعاية ستضمن للمؤسسات الناشئة الست (6) الفائزة، توقيع عقود في كل مجال مع الوزارات والإدارات العمومية المعنية.

وأضاف السيد حريزي قائلا: "ستتمكن هذه المؤسسات الست الناشئة أيضًا من الحصول على آليات التمويل لدى صندوق الاستثمار الذي سيتم إنشاؤه قريبًا لفائدة المؤسسات الناشئة وكذا من مرافقة وفد وزاري طوال فترة البرنامج".

و من بين الموضوعات التي سيتم تناولها خلال هذه الطبعة الثانية: الاقتصاد الدائري و المقاولاتية الاجتماعية، والحكومة الإلكترونية، والسياحة، والتطبيب عن بعد، ومعالجة الملفات، بالإضافة إلى اللوجستية والتوزيع والنقل، حسب بيان حاضنة المؤسسات الناشئة "كابكوورك"

و تعتبر "كابكوورك" حاضنة للمؤسسات الناشئة مخصصة لإنشاء نظام بيئي مبتكر للمقاولاتية تعتمد ديناميكياته على ترقية و تأطير الشباب الجزائري بدعم من الفاعلين الاقتصاديين المحليين.

أما بالنسبة ل"تحدي المؤسسات الناشئة الجزائرية"، فهو برنامج يرمي إلى تشجيع حاملي المشاريع الذين لديهم أفكار للمؤسسات الناشئة وحلول مبتكرة أخرى تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمستهلك الجزائري، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد التعاوني.