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الأشغال العمومية: الشركات الجزائرية لديها القدرة على الولوج الى السوق الإفريقية

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرات
الأشغال العمومية: الشركات الجزائرية لديها القدرة على الولوج الى السوق الإفريقية

الجزائر- أكد وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي أن الشركات الجزائرية الناشطة في قطاع الأشغال العمومية لديها قدرات مادية و بشرية كافية تسمح لها بتصدير خدماتها لا سيما على المستوى الإفريقي.

و في حديث خص به "وأج" قال الوزير "لقد لاحظنا أن الشركات الجزائرية، سواء في القطاع العمومي او الخاص، لديها الكفاءات والوسائل اللازمة لتصدير مهاراتها والتكفل بإنجاز بعض مشاريع المنشئات القاعدية في البلدان الأفريقية للمنطقة".

واسترسل يقول "إن دولاً أفريقية مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو سبق لها وان التمست خدمات شركات جزائرية للمشاركة في انجاز مشاريع المنشئات القاعدية، مؤكداً أن السلطات العمومية تدرس مختلف المقترحات, بهدف تسهيل إجراءات وشروط نقل الوسائل و العتاد إلى هذه البلدان.

وحسب وزير الأشغال العمومية، فقد اكتسبت الشركات الجزائرية تجربة وخبرة كافية للنظر في هذا النوع من الاستثمار، خاصة بعد رفع العراقيل المتبقية في هذا المجال.

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و يعد هذا الاحتمال واردا أكثر مع التجارب الناجحة التي خاضتها بعض الشركات في انجاز مشاريع في النيجر وبوركينا فاسو، في إطار مشروع الطريق العابر للصحراء.

وأضاف الوزير قائلا: "الشركات الجزائرية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الحاضرة في الأسواق الأفريقية".

وعلى الصعيد الوطني، أوضح السيد شيعلي أن إنجاز المشاريع في قطاع الأشغال العمومية سيُوكل من الآن فصاعدا في المقام الأول إلى الشركات الجزائرية من أجل تعزيز الأداة الوطنية.

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:55
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الأشغال العمومية: الشركات الجزائرية لديها القدرة على الولوج الى السوق الإفريقية
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرة   شارك

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