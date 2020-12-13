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منظمة أوابك: انعقاد الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في 9 ديسمبر 2021 في الكويت

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات

الجزائر - قرر مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اختتام أشغال دورته ال105 اليوم الأحد انعقاد الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في 9 ديسمبر 2021 في مقر المنظمة بالكويت و تسليم رئاسة الدورة القادمة لوزير الطاقة للملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فان الدورة، التي جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد و ترأسها وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار، سمحت لمجلس وزراء منظمة أوابك بالتطرق الى كل المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتي شملت مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الامين العام حول نشاطات الأمانة العامة لأوابك.

كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق الى الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة والأوضاع البترولية العالمية وكذا متابعة شؤون البيئة و تغير المناخ بالإضافة الى الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو التي شاركت فيها.

و تناول الاجتماع ايضا سبل تفعيل و تطوير نشاط المنظمة، بالإضافة الى موضوع عقد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر خلال سنة 2023.

كما استمع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول لعرض قدمه الشيخ محمد بن خليفة، وزير النفط البحريني، للواقع الحالي لشركة بناء وتصليح السفن (ASRY).

وجاء في البيان الختامي للدورة، ان المجلس اتخاذ قرارات فيما يخص أمور إدارية أخرى تتعلق أساسا بإغلاق الوحدة المكتبية للمنظمة في القاهرة وتخفيض المساحة المستغلة للمنظمة في المقر الدائم للمنظمات العربية بالكويت وإطالة مدة الشركة العربية البحرية لنقل البترول (AMPTC) وكذلك تعيين محافظ الحسابات للمنظمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة أوابك: انعقاد الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في 9 ديسمبر 2021 في الكويت
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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