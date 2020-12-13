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حرائق الغابات الأخيرة: توقيع قرار تعويض الضحايا بمبلغ 62ر100 مليون دينار

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 18:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 71 مرات
حرائق الغابات الأخيرة: توقيع قرار تعويض الضحايا بمبلغ 62ر100 مليون دينار

الجزائر - وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني على قرار تعويض ضحايا حرائق الغابات التي سجلت شهر نوفمبر الماضي في عدة ولايات من الوطن، بمبلغ 63ر100 مليون دينار جزائري، حسبما أورده بيان للوزارة.

وأوضح البيان ذاته انه "في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول المتعلقة بتعويض، قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضحايا حرائق الغابات التي سجلت يومي 6 و 7 نوفمبر الماضي،  أقدم السيد حمداني يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على توقيع قرار التمويل".

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كما أشار المصدر نفسه إلى أن القرار الذي يخص 10 ولايات متضررة، سيسمح "بإعادة إحياء النشاط الفلاحي بعد الأضرار التي سببتها حرائق الغابات تلك".

وخلص بيان الوزارة إلى أن الأمر يتعلق بمبلغ إجمالي قدره 63ر100 مليون دج، منها 74% حُشدت في إطار حسابي التخصيص الخاصين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتم تسجيلها لفائدة ولاية تيبازة.

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 20:19
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حرائق الغابات الأخيرة: توقيع قرار تعويض الضحايا بمبلغ 62ر100 مليون دينار
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 18:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 71 مرة   شارك

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