 وكالة عدل تعلن عن بيع محلات بمواقع في مدينة بوينان و سطيف

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) يوم الاحد، في بيان لها، عن بيع محلات بمواقع سكنية تقع بكل من مدينة بوينان بالبليدة و كذا ولاية سطيف.

و أوضحت الوكالة، في منشورها على حسابها الرسمي عبر فايسبوك، انها "تعلم المواطنين الراغبين في شراء محلات ذات طابع تجاري و خدماتي، بالمدينة الجديدة بوينان أنها تضع للبيع بالمزايدة و بالتعهدات المختومة، 130 محلا بموقع 3100 حي "B" و "F".

و اشارت الى ان عملية سحب دفتر الشروط تكون بمقر المديرية الجهوية للوكالة الجزائر غرب الكائن بالبليدة.

و في هذا الاطار، حدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط و تقديم العروض ( بنفس العنوان)، ب15 يوما ابتداء من تاريخ أول نشر للإعلان في الصحافة الوطنية، في منتصف النهار" أي ابتداء من اليوم الأحد.

و اضاف المصدر ذاته أن عملية فتح الأظرفة تتم في جلسة علنية، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض، على الساعة الثانية زوالا.

اما بالنسبة لولاية سطيف، فان عملية البيع بالمزايدة تخص 39 محلا ذا استعمال تجاري ومهني مع تحديد النشاط، متواجد بحي 1500 وحدة سكنية عدل بئر النساء موقع 01 .

و بهذا الشأن، دعت الوكالة المواطنين الراغبين في سحب دفتر الشروط، إلى الاطلاع على مضمون الإعلان عن البيع، الصادر اليوم الأحد في جريدة "المساء"، أو التوجه إلى مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل سطيف .

و حدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط و إيداع العروض(بنفس العنوان)، باليوم ال15 إبتداء من تاريخ أول نشر للإعلان في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00 منتصف النهار، على أن تتم عملية فتح الأظرفة في جلسة علنية، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض، على الساعة 14.00 زوالا، بمقر المديرية الجهوية لوكالة عدل سطيف.