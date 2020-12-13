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رقمنة: وزارة المالية تطلق بوابة الكترونية جديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
رقمنة: وزارة المالية تطلق بوابة الكترونية جديدة

الجزائر - أطلقت وزارة المالية، يوم الأحد، بوابتها الإلكترونية الرسمية بحلة جديدة تتميز بمواصفات عصرية تتماشى مع أحدث تكنولوجيا الإعلام و الاتصال.           

و أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال مراسيم  إطلاق  هذه البوابة ، ان الوزارة تطمح من خلال هذه الخطوة إلى "تقديم خدمة إلكترونية مستمرة للقضاء على كل أنواع البيروقراطية و فتح الحوار مع جميع الأطراف المتعاملة مع قطاع المالية".

و قال :"اننا نطمح من خلال هذا المنطلق إلى تقديم خدمة إلكترونية مستمرة للقضاء على كل أنواع البيروقراطية و فتح الحوار مع جميع الأطراف المتعاملة مع قطاع المالية".

كما اكد أن هذه البوابة ستصبح "مكسبا هاما" يصب في سياق  الحداثة و العصرنة، بحيث تتجسد من خلالها قناة للتواصل بين الوزارة و جميع الفاعلين سواء كانوا شركاء اقتصاديين أو مواطنين.

كما تسمح للمهنيين في قطاع الإعلام  من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالقطاع بصفة سريعة، سلسة و سهلة الاستخدام.

و أشار المسؤول الأول على قطاع المالية ، إلى أن الوزارة  من خلال هذه البوابة، ستتمكن من التعريف بكل الانجازات، المشاريع و الإصلاحات الاقتصادية و المالية المنجزة من طرف القطاع.

و أوضح الوزير ان انجاز هذا الموقع تم وفقا لمعايير محورية، تعتمد على مقاربات جديدة، تسعى الوزارة من خلالها الى تحقيق خدمة عمومية ذات نوعية تسمح  بتوطيد العلاقة بين وزارة المالية و المواطنين من جهة و المتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى.

كما وعد الوزير بالعمل، من خلال هذه البوابة، على تكريس مبدأ الشفافية وفقا لبرنامج الإصلاحات المعلن عنه من طرف السلطات العمومية و هذا ما سيسمح، بحسبه، بخلق مناخ ملائم، كفيل بتطوير قطاع المالية و زيادة فاعلية خدمات الوزارة بتقريبها من المواطن و التكفل بانشغالاته في أحسن الآجال.

و أشار الى تم إثراء هذه البوابة الرسمية للوزارة بالمعلومات الاقتصادية و البيانات التي تتيح للقارئ أو الباحث قاعدة معلوماتية واسعة باللغتين العربية و الفرنسية.

و يمكن الاطلاع على البوابة على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mf.gov.dz) .

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 17:19
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رقمنة: وزارة المالية تطلق بوابة الكترونية جديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

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