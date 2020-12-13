ورقلة : تصدير الغازات الصناعية نحو تونس (كالغاز-ألجيري)

ورقلة - قامت شركة "كالغاز-ألجيري" لإنتاج الغازات الصناعية عبر وحدتها بورقلة بتصدير شحنة من الغازات الصناعية نحو تونس، حسبما علم يوم الأحد لدى مسؤولي هذه الشركة.

وتندرج هذه العملية في إطار عقد شراكة طويل المدى لتصدير الأكسيجين والنيتروجين المسالين نحو تونس، كما أوضح ل/وأج مدير وحدة ورقلة نجيب خديم.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد تصدير شحنة من الغازات الصناعية العام المنصرم نحو ليبيا تمثلت في 27 ألف لتر من الأكسجين والنيتروجين المسالين وهما غازات ذات استعمال واسع في عدة مجالات كالصناعات الغذائية والبتروكيمياء والصحة، يضيف مدير وحدة ورقلة لشركة "كالغاز-ألجيري" لإنتاج الغازات الصناعية .

وأشار أن الشركة تضمن عبر وحدتيها بورقلة والأغواط الإنتاج والتسويق والتوزيع للغازات الصناعية عبر كامل التراب الوطني.

كما تعمل على مرافقة التطور الاقتصادي عبر الوطن في الميادين ذات الصلة بالصناعات النفطية والصناعية والبتروكيمياء وغيرها، فضلا عن تزويد المنشآت الصحية بالأكسجين السائل الذي يعتبر أيضا من مهام "كالغاز ألجيري" التي لديها طاقتها إنتاجية هامة تقدر بنحو 334 طن في اليوم من الغازات الصناعية، بالإضافة إلى شبكة نقل هذه المواد لزبائنها، كما جرى توضيحه.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد ساهمت في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال إطلاق حملة تضامنية واسعة تم بموجبها تزويد وبصفة مجانية ومنذ ظهور الجائحة ما لا يقل عن 256 مؤسسة استشفائية عبر 36 ولاية بكمية قدرت بمليون و130 ألف لتر من الأكسجين.