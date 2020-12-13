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نفط : انطلاق أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" برئاسة عطار

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
نفط : انطلاق أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة &quot;أوابك&quot; برئاسة عطار

الجزائر - انطلقت يوم الأحد أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء الطاقة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" برئاسة وزير الطاقة عبد المجيد عطار والتي ستخصص لمناقشة سبل تطوير و تعزيز نشاط المنظمة في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها سوق النفط العالمي.

وخلال هذا الاجتماع, الذي ينعقد عبر تقنية التواصل عن بعد, سيتطرق ايضا وزراء الطاقة العرب للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال والذي يشمل أساسا مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الامين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة بما فيها الأوضاع البترولية العالمية.

كما سيتناول الاجتماع سبل تعزيز وتطوير نشاط المنظمة في ظل التغيرات العالمية الجديدة، بالإضافة الى موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر.

للتذكير فان المنظمة، التي تتخذ من عاصمة الكويت مقرا لها، قد أنشئت سنة 1968 من طرف الكويت و ليبيا والمملكة العربية السعودية لتنظم اليها الجزائر في عام 1970.

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وتشمل المنظمة ايضا كلا من الامارات العربية المتحدة و العراق و البحرين و مصر و قطر و سوريا.

وتهدف المنظمة، التي تضم 10 دول عربية منتجة للنفط، الى تنسيق سياساتها الطاقوية للبلدان العربية بغية ترقية التنمية الاقتصادية.

كما تعمل,على المستوى الجهوي,على تعزيز التعاون في مجال تطوير النفط و المشاريع المشتركة و كذا الاندماج الجهوي.

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:57
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نفط : انطلاق أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" برئاسة عطار
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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