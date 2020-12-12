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سكن ترقوي عمومي: توزيع أكثر من 2000 وحدة قريبا

  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 18:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
سكن ترقوي عمومي: توزيع أكثر من 2000 وحدة قريبا

الجزائر- أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم السبت انها ستشرع قريبا في عملية توزيع أزيد من 2.000 وحدة بصيغة السكن الترقوي العمومي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في منشور بصفحتها الرسمية على الفايسبوك انه "بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى 11 ديسمبر 1960, من المنتظر أن يتم إطلاق في الأيام القليلة القادمة عملية توزيع مفاتيح سكنات الترقوي العمومي تخص ما يفوق عن 2.000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم, مقسمة على 5 ولايات من الوطن".

ويتعلق الأمر بخمس مواقع في ولاية الجزائر وهي  موقع 596 مسكن ترقوي عمومي بسطاوالي "لاكولين" (عدد السكنات المعنية بالتسليم 422 وحدة) وموقع 62 مسكنا ترقويا عموميا بزرالدة (عدد السكنات المعنية بالتسليم 32 وحدة) وموقع 488 مسكن ترقوي عمومي ببورعدة (عدد السكنات المعنية بالتسليم  388 وحدة) وموقع 760 مسكن ترقوي عمومي بفايزي-برج البحري (عدد السكنات المعنية بالتسليم 72 وحدة) إضافة إلى موقع 1.021 مسكن ترقوي عمومي بالرحمانية "الحي 18" (عدد السكنات المعنية بالتسليم  494 وحدة).

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وفي ولاية بومرداس, سيتم تسليم 349 وحدة موزعة على موقعي 269 مسكن ترقوي عمومي بحمادي و 80 مسكن ترقوي عمومي بخميس الخشنة.

اما في ولاية تيبازة, فسيتم تسليم 76 وحدة في موقعي 500 مسكن ترقوي عمومي و 592 مسكن ترقوي عمومي بالقليعة.

كما سيتم تسليم 66 وحدة بولاية مستغانم على مستوى 300 مسكن ترقوي عمومي وكذا 223 وحدة بولاية تلمسان  على مستوى موقع 415 مسكن ترقوي عمومي ببوجليدة, حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 19:10
كلـمات مفتـاحيــة :
سكن ترقوي عمومي: توزيع أكثر من 2000 وحدة قريبا
  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 18:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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