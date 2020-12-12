نفط: متوسط سعر خامات اوبك يقترب من 49 دولار للبرميل

الجزائر- واصلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري ارتفاعها الى مستويات عالية لم تسجلها منذ قرابة 9 اشهر اذ قاربت نهاية الاسبوع عتبة 49 دولار .

و وفقا لبيان المنظمة نشرته على موقعها الالكتروني فان "سعر السلة المرجعية لأوبك بلغ 87ر48 دولارا للبرميل نهاية الاسبوع مقابل 31ر 48 دولار الاربعاء الماضي ".

يواصل متوسط سعر خامات أوبك تحسنه في ظل تحسن اسعار النفط الخام وبلوغها أعلى مستوى منذ 9 اشهر حيث بلغ الخميس الفارط خام برنت ازيد من 50 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا التحسن في اسعار الذهب الاسود بدعم من بداية حملات التلقيح ضد وباء كوفيد-19.

وكانت بريطانيا قد اعلنت الثلاثاء المنصرم عن الشروع في عملية التلقيح ، وهو ما عزز الآمال حول امكانية تعميم عملية التلقيح في دول أخرى و بالتالي الرفع تدريجيا من إجراءات الغلق المتخذة للحد من انتشار الفيروس خاصة قطاع النقل الذي يعد اهم قطاع مستهلك للطاقة وهو ما يعني إمكانية تحسن الطلب العالمي على النفط.

اقرأ أيضا : نفط : خام أوبك يحافظ على أعلى مستوى له منذ مارس الفارط

كما ينتظر أن تشرع كندا في حملة التلقيح ضد الإصابة بوباء كوفيد-19 الاثنين المقبل .

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة اوبك، محمد باركيندو بتطوير لقاحات ضد وباء كوفيد-19 .

وخلال مشاركته نهاية الاسبوع في طبعة 2020 لندوة حول النفط و الغاز بنيجيريا عبر تقنية التحاضر عن بعد ، عبر عن تفاؤله بنمو الاقتصاد العالمي و عودة الطلب على النفط في ظل التحضير لتوزيع واسع النطاق للقاحات المطورة ضد وباء كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال نهاية جلسة التداول الجمعة الماضية، بلغ خام برنت وهو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن 97ر49 دولار, مع تسجيل انخفاض طفيف ب 55ر0 بالمائة مقارنة بإغلاق سوق التداول الخميس .

و تبقى اسعار الذهب الاسود مدعمة ايضا بشكل كبير بالقرار التوافقي الذي توصل إليه أعضاء منظمة أوبك ال 13 وحلفائها في اطار ما يطلق عليه "أوبك+" الخميس القاضي برفع تدريجي لإنتاجهم من النفط بداية 2021.

و سيقوم منتجو "اوبك+" بإضافة 500 ألف برميل يوميا فقط من الإنتاج بداية من يناير المقبل بدلا من قرابة 2 مليون برميل التي كانت مبرمجة مبدئيا.