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تنصيب 25 رئيس مكتب ولائي من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 08:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
تنصيب 25 رئيس مكتب ولائي من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين

الجزائر - نصبت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، يوم الخميس، 25 رئيس مكتب ولائي من اجل تعزيز انتشارها على المستوى المحلي، حسبما افاد به بيان للكنفدرالية.

"و في اطار مواصلة مسار تعزيز هياكل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين و بهدف دعم تمثيلياتها على المستوى المحلي، قام رئيس الكنفدرالية، محدد سامي عقلي بتنصيب 25 رئيس مكتب ولائي"، حسب ذات البيان.

ووفقا لنفس المصدر، "ستسمح هذه الخطوة الجديدة لبناء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين بحشد المنتسبين على مستوى كل مناطق الوطن حول الرهانات الاستراتيجية لا سيما تعزيز دور المؤسسة على المستوى المحلي و تطوير مناطق جديدة بهدف انجاح النمط الاقتصادي و الاجتماعي الجديد الذي اطلقته السلطات العمومية".

كما ستسمح هذه الخطوة للمنظمة، من خلال ممثليها المحليين، "بفهم الواقع الاقتصادي و امكانيات المناطق وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين نظرا الى ان الهدف يتمثل في تقديم مرافقة احسن لمنتسبي الكنفدرالية و دعم مساهماتها في اطار تنفيذ اصلاحات اقتصادية"، حسب البيان.

للتذكير، قرر اعضاء هذه المنظمة، خلال الجمعية العامة التي جرت يوم 22 يوليو الفارط، تغيير اسم منتدى رؤساء الاعمال الى "الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين"، معبرين عن رغبتهم  في "قطع العلاقات مع الممارسات القديمة" و "التفرغ الى المسائل الاقتصادية"، يختم البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب 25 رئيس مكتب ولائي من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 08:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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