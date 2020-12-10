الجزائر-الدانمارك : وزير التجارة يدعو الى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال للبلدين

الجزائر - تباحث وزير التجارة, كمال رزيق، يوم الخميس، بمقر الوزارة، مع سفيرة المملكة الدنماركية بالجزائر السيدة، فانيسا فيقا ساينز، حول سبل ترقية آليات التعاون الثنائي في الجانب التجاري, داعيا الى الاسراع في انشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال من البلدين, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و شكل اللقاء سانحة لتقييم العلاقات التجارية بين البلدين، ليؤكد السيد الوزير بهذا الشأن على "ضرورة رفع المبادلات التجارية لاسيما و الجزائر تحوز على مناخ اعمال خصب وفرص شراكة تستقطب المتعاملين الاقتصاديين الدانماركيين".

و أشار السيد رزيق بالمناسبة إلى الدور البالغ الأهمية "لغرف التجارة والصناعة في توجيه متعاملي البلدين" نحو الاستثمارات المربحة و مرافقتهم في الولوج إلى "الأسواق الخارجية" و ضرورة الإسراع في "إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال للبلدين".

من جانبها ذكرت السفيرة بأن المؤسسات الدانماركية المتواجدة بالجزائر, و التي تنشط في عدة مجالات على غرار الصناعة الصيدلانية و الطاقة، تطمح إلى تطوير نشاطاتها، مبدية استعداد بلادها ل"نقل خبراتها في المجال التكنولوجي وتنويع الاستثمار" بما يحقق المنفعة المتبادلة, حسب البيان.