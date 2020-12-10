الجزائر-الدانمارك : وزير التجارة يدعو الى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال للبلدين

و شكل اللقاء سانحة لتقييم العلاقات التجارية بين البلدين، ليؤكد السيد الوزير بهذا الشأن على "ضرورة رفع المبادلات التجارية لاسيما و الجزائر تحوز على مناخ اعمال خصب وفرص شراكة تستقطب المتعاملين الاقتصاديين الدانماركيين".
و أشار السيد رزيق بالمناسبة إلى الدور البالغ الأهمية "لغرف التجارة والصناعة في توجيه متعاملي البلدين" نحو الاستثمارات المربحة و مرافقتهم في الولوج إلى "الأسواق الخارجية" و ضرورة الإسراع في "إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال للبلدين".
من جانبها ذكرت السفيرة بأن المؤسسات الدانماركية المتواجدة بالجزائر, و التي تنشط في عدة مجالات على غرار الصناعة الصيدلانية و الطاقة، تطمح إلى تطوير نشاطاتها، مبدية استعداد بلادها ل"نقل خبراتها في المجال التكنولوجي وتنويع الاستثمار" بما يحقق المنفعة المتبادلة, حسب البيان.