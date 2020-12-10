نفط : خام أوبك يحافظ على أعلى مستوى له منذ مارس الفارط

الجزائر - ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري, مجددا الى ازيد من 48 دولار ا لتحافظ بذلك على اعلى مستوى لها منذ شهر مارس المنصرم.

و وفقا لبيان المنظمة نشرته على موقعها الالكتروني يوم الخميس فان" سعر السلة المرجعية لأوبك بلغت 31ر48 دولارا للبرميل امس الاربعاء مقابل 79ر47 دولار الثلاثاء الماضي ".

و بذلك يحافظ متوسط سعر خامات اوبك على اعلى مستوى له منذ بداية تداعيات وباء كوفيد-19 على سوق النفط العالمية في شهر مارس الفارط.

و عرفت اسعار الذهب الاسود تحسنا منذ الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر مدعمة بامال نجاعة اللقاحات المطورة ضد وباء كوفيد-19.

و مع اعلان بريطانيا أمس عن الشروع في عملية التلقيح ، تعززت الامال حول امكانية تعميم عملية التلقيح في دول أخرى و بالتالي الرفع تدريجيا من إجراءات الغلق المتخذة للحد من انتشار الفيروس خاصة قطاع النقل الذي يعد اهم قطاع مستهلك للطاقة و هو ما يعني إمكانية تحسن الطلب العالمي على النفط.

من جانبه, استهل خام برنت و هو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن جلسة الخميس عند 62ر49دولار , مرتفعا ب 56ر1 بالمائة مقارنة بإغلاق سوق التداول أمس الأربعاء . و تبقى اسعار الذهب الاسود مدعمة ايضا بشكل كبير بالقرار التوافقي الذي توصل إليه أعضاء منظمة أوبك ال 13 و حلفائها في اطار ما يطلق عليه أوبك+ الخميس القاضي برفع تدريجي لإنتاجهم من النفط بداية 2021.

و سيقوم منتجو اوبك+ بإضافة 500 ألف برميل يوميا فقط من الإنتاج بداية من يناير المقبل بدلا من قرابة 2 مليون برميل التي كانت مبرمجة مبدئيا.