وكالة عدل توجه اعذارات لشركات انجاز المشاريع عبر عدة ولايات

الجزائر- وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره اعذارات لشركات إنجاز مشاريع هذه الصيغة المتواجدة عبر عدة ولايات من الوطن لعدة اسباب تشمل اساسا التأخر و نوعية الأشغال، حسبما أفادت به الوكالة.

و تخص هذه الإعذارات, التي نشرتها الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك, الشركات المكلفة بإنجاز مشاريع سكنات عدل بكل من تيزي وزو و الطارف وسطيف و قسنطينة.

في هذا الاطار، وجهت الوكالة إعذارا ثانيا للشركة المكلفة بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية و الشبكات الثلاثية لمشروع 1000 وحدة سكنية، بقطب الامتياز في ولاية تيزي وزو.

و يتعلق الإعذار بشركة الإنجاز التركية "GURBAG INSAAT MADENCILIK MHENDISLIK SANAI VE TICARET AS"، "التي لم تلتزم بتنفيذ مقتضيات الإعذار الأول المبلغ لها عبر الصحافة الوطنية في 18نوفمبر الماضي".

و تم توجيه هذا الإعذار بسبب " تأخر الشركة في أشغال الإنجاز و عدم احترامها مخطط التنفيذ، إذ استهلكت ثلاثة أشهر من الآجال التعاقدية المحددة بثمانية أشهر، بنسبة أشغال 6 بالمائة مقارنة بالنسبة المطلوبة و هي 40 بالمائة".

و سجلت الوكالة بهذا الخصوص " حالة إهمال واضح للورشة و توقف للأشغال"، إلى جانب نقص في الموارد البشرية بها، ما يحتم على شركة الإنجاز تنفيذ التعليمات المدونة في الاعذار الموجه لها في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من اليوم.

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و تتمثل هذه التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة و الضرورية من أجل إعادة الانطلاق الفعلي للأشغال في الورشة اصافة الى تسليم صاحب المشروع المخططات المتعلّقة بتنفيذ الأشغال المتبقية.

كما تشمل تسخير جميع الامكانيات البشرية والمادية و تموين الورشة وفقا لمخطط تنفيذ الأشغال ووضع آليات التنظيم و التخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجّلة و تدارك التأخر المسجل في تقدم الأشغال.

و أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها، في حالة عدم تنفيذها هذه التعليمات.

و في اليوم نفسه، تم توجيه إعذار ثاني لشركة إنجاز 400 مسكن بتينار في ولاية سطيف.

ويتعلق الامر بشركة SARL ALTRACOM المكلفة بدراسة و إنجاز 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، بالقطب العمراني تينار، ببلدية أولاد صابر (سطيف).

و يأتي هذا الإعذار لعدة اسباب تشمل "تقدم الأشغال بنسبة 39.60 بالمائة، مقارنة مع نسبة استهلاك أجل الإنجاز المقدر ب 97.05 بالمائة و التأخر المتراكم المسجل على مستوى إنجاز الأشغال و الوتيرة الضعيفة جدا في إنجاز الأشغال داخل الورشة و العجز الذي يميّز المقاولة".

و طالبت الوكالة الشركة باتخاذ عدة اجراءات في أجل لا يتعدى ثمانية أيام :

(تتعلق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة و الضرورية من أجل الإسراع في وتيرة تقدم الأشغال موضوع الصفقة اضافة الى تزويد الورشة بالوسائل البشرية و المادية والعتاد وتوسيع نطاق التدخل.

كما تشمل الإجراءات آليات التنظيم و التخطيط الملائمين من أجل استدراك التأخر المسجّل في تقدم الأشغال.

وأفادت وكالة عدل أنه في" حالة عدم استجابة شركة الإنجاز محل الإعذار، لمحتوى التعليمات المذكورة، ستقوم باتخاذ الإجراءات الردعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، على عاتق الشركة".

و كانت الوكالة قد وجهت امس الاربعاء إعذارا أولا لمؤسسة البناء و الأشغال العمومية الكبرى و الري"قراوة لمين"، المكلفة بإنجاز أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة لمشروع 1000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، في بلدية الطارف بولاية الطارف (حصة واحدة).

و أوضحت انها لجأت إلى هذا الإجراء بسبب "رداءة نوعية الأشغال و عدم احترام الجدول الزمني للأشغال اضافة الى البطء الواضح المتعمد من قبل شركة الإنجاز".

كما تشمل الاسباب " التماطل المتعمد من طرف شركة الإنجاز و النقص الواضح في الموارد البشرية و المالية في الموقع الى جانب قرب تاريخ التسليم المقرر في ديسمبر الجاري للحصص A و B و C و D".

و عليه، طالبت الوكالة الشركة المعنية بتعزيز الموقع بالموارد البشرية و المادية و تزويد جميع العمارات بالمواد اللازمة اضافة الى وضع جدول خاص بالأشغال حسب كل حصة ووضع فريق تقني لمتابعة الأشغال و حسن سيرها و استكمال أعمال المعدات (خزانات المياه و محطات التحويل) و كذا تسريع العمل في الحصتين (أ، ب) و بدء العمل في الحصتين (ج، د) المقرر تسليمها في ديسمبر 2020.

و أمهلت الوكالة شركة الإنجاز مدة ثمانية أيام ابتداء من الامس لأجل تنفيذ هده التعليمات على أن تتخذ الإجراءات القصرية التي تنص عليها الصفقة في حالة عدم التنفيذ.

ووجهت وكالة عدل أيضا امس إعذارا أولا لشركة بورواق للبناء، المكلفة بدراسة و إنجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، في بلدية الخروب (قسنطينة).

و يخص الإعذار الصفقة المتعلقة بإنجاز و دراسة 200/1019 مسكن بالموقع 01 واد حميميم و 000/981 مسكن بالموقع 02 ماسينيسا.

و جاء هذا بسبب تأخر الشركة في اتمام الأشغال وعدم احترامها الآجال التعاقدية المتفق عليها و اخلالها بتعهدها بإتمام الأشغال في مدة ثلاثة أشهر، خلال اجتماع 8 أكتوبر الفارط بإشراف المدير العام للوكالة محمد طارق بلعريبي.

و طالبت الوكالة شركة الإنجاز بإتمام الأشغال المتبقية وتسريع وتيرة العمل لاستدراك التأخر المسجل خاصة بموقع 2000/981 سكن و تدعيم الورشة بالوسائل البشرية، العتاد و مواد البناء اللازمة و تنصيب ثلاث ورشات مستقلة لإنجاز أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة لموقع 2000/981 سكن.

و أمهلتها مدة ثمانية أيام، ابتداء من أمس الأربعاء لأجل تنفيذ هده التعليمات، على أن تتخذ الإجراءات الردعية طبقا للشروط المنصوص عليها في الصفقة، خاصة فسخها على عاتق المقاولة، في حالة عدم التنفيذ.