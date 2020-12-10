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اجتماع لتنفيذ خطة إنعاش المؤسسة للصناعات الالكترونية والمؤسسة للصناعات الكهرومنزلية

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
اجتماع لتنفيذ خطة إنعاش المؤسسة للصناعات الالكترونية والمؤسسة للصناعات الكهرومنزلية

الجزائر- أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهم, يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم يوم الأحد المقبل مناقشة خطة إنعاش طويلة الأمد تخص المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بحضور ممثلين عن هذه المؤسسات وكذا المؤسسات التي تمولها.

و أوضح السيد فرحات آيت علي خلال ندوة صحفية على هامش اجتماع ترأسه المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من القطاعين العام والخاص، أن دائرته الوزارية ستنظم جلسة عمل يوم الأحد المقبل يجمع مسؤولي المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية و المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية لمناقشة خطة إنعاش مستدام "وليس خطة إنعاش استعجالية و ظرفية".

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و أشار في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية تواجه مشكلات هيكلية وتمويل بنكي, مؤكدا على ضرورة تنفيذ خطة إنعاش تقوم على أسس متينة.

وشدد على أن "رؤيتنا هي أن القطاع العام يجب أن يستفيد من إنعاش وتمويل ولكن هذا على أسس مالية سليمة".

آخر تعديل على الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 15:07
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اجتماع لتنفيذ خطة إنعاش المؤسسة للصناعات الالكترونية والمؤسسة للصناعات الكهرومنزلية
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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