عطار يترأس الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" الأحد المقبل

الجزائر - يترأس عبد المجيد عطار وزير الطاقة ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الاحد المقبل ، اشغال الاجتماع الـ105 لمجلس وزراء المنظمة، عبر تقنية التواصل عن بعد، حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان للوزارة .

و أوضح البيان ان الاجتماع سيتطرق للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال والذي يشمل أساسا مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الامين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة بما فيها الأوضاع البترولية العالمية.

كما سيتناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاط المنظمة في ظل التغيرات العالمية الجديدة، بالإضافة الى موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر.

للتذكير فان المنظمة، التي تتخذ من عاصمة الكويت مقرا لها، قد أنشئت سنة 1968 من طرف الكويت و ليبيا والمملكة العربية السعودية لتنظم اليها الجزائر في عام 1970.

وتشمل المنظمة ايضا كلا من الامارات العربية المتحدة و العراق و البحرين و مصر و قطر و سوريا.