محروقات: توقيع اتفاقية لدعم الشراكة في حوض بركين بين سوناطراك والمجمع الايطالي "إيني"

الجزائر - وقعت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع المجمع الطاقوي الإيطالي "إيني" يوم الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تدعيم الشراكة بينهما في حوض بركين، و ذلك ضمن الاطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات، حسب ما افاد به بيان للمجمع العمومي .

وجاء في البيان : "تم اليوم الخميس التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك و ايني الإيطالية، تهدف إلى رسم خارطة طريق تحدد الخطوات اللازم إتباعها لغاية إبرام عقد او أكثر في مجال استكشاف المحروقات في حوض بركين وهذا تحت غطاء الاطار القانوني و التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات ".

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال لقاء جمع اليوم بالجزائر العاصمة بين الرئيس المدير العام لسوناطراك ، توفيق حكار و الرئيس المدير العام لمجمع ايني، كلوديو ديسكالزي.

وخلال هذا الاجتماع الذي عقد في اطار تطوير ومتابعة فرص الشراكة بين المجمعين "سوناطراك" و"إيني"، تم مناقشة العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.

وتخص هذه المحاور التكوين في مجال النفط والغاز ، البحث والتطوير، الطاقات الجديدة و الانتقال الطاقوي اضافة الى حماية البيئة.

وبهذه المناسبة، اكد السيدان حكار و ديسكالزي على "التزامهما بتنفيذ برنامج طموح لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حوض بركين من خلال تحسين استغلال البنى التحتية ".

وفي نهاية الاجتماع، قال الرئيس المدير العام لسوناطراك: " علاقتنا التقليدية والوطيدة مع ايني ستتعزز حتما من خلال توقيع هذه الاتفاقية المهمة بالإضافة إلى وضع قيد الدراسة عدة محاور منها على وجه الخصوص، التدريب و البحث والتطوير ".

من جانبه، سلط الرئيس المدير العام لشركة "إيني" الضوء على علاقات الشراكة المميزة و المتعددة التي تربط المجمعين .

وصرح بشأن الاتفاقية الموقعة اليوم: " يشهد توقيع الاتفاقية اليوم على التزام ايني اليوم (الخميس) على التزام إيني وسوناطراك بتعزيز شراكتهما في الجزائر من خلال استراتيجية مشتركة لتسريع تطوير وتنفيذ مختلف المشاريع ".