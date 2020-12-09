نقل : صدور المرسوم المتعلق بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في الجريدة الرسمية

ويهدف البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني الى "بيان سياسة الدولة في مجال امن الطيران المدني الموجه لحماية الطيران المدني ضد افعال التدخل غير المشروع عن طريق تنظيمات او الممارسات او الاجراءات التي تأخذ في الحسبان سلامة الرحلات الجوية وانتظامها وفعاليتها".

وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج على الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظم وغير المنتظم الداخلي والدولي , وخدمات العمل الجوي وخدمات الطيران الخفيف والخدمات الجوية الخاصة والمحطات الجوية والمطارات ومحطات الطوافات ومقدمي خدمات الطيران والهيئات الاخرى التي لها دور في أمن الطيران المدني وفي تنفيذ البرنامج الوطني للأمن الطيران المدني.

ويتضمن هذا البرنامج الوطني المراجع التنظيمية المتعلقة بأمن الطيران المدني ووصف لتنظيم مصالح الدولة التي تتدخل في ميدان من الطيران المدني وكذا مهامها ومسؤولياتها واجراءات وتدابير ووسائل الامن, بالإضافة الى الاحكام المطبقة في مجال التكوين ومراقبة الجودة والتدابير التنفيذية المطبقة عليها.

كما يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني بموجب المرسوم ملاحق تتناول التدابير الوقائية للأمن وتقييم التهديد وادارة المخاطر وادارة التصدي لأفعال التدخل غير المشروع, والتزامات مشغلي الطائرات والمواصفات التقنية لمعدات الأمن.

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كما تتضمن الملاحق البرنامج الوطني لمراقبة جودة امن الطيران المدني والبرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني.

وتتم مراجعة وتحيين البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وملاحقه من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني وتصادق عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ويتم اعتماده بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.