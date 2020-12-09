الطريق السيار شرق-غرب : تعليمات باستكمال الشطر الأخير قبل نهاية 2021

الجزائر - أصدر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الأربعاء, تعليمات للحكومة بضرورة استكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية 2021 مع وضع محطات الدفع, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح البيان أن الحكومة, التي اجرت اجتماعا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد برئاسة السيد جراد, استمعت إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة.

و يهدف هذا النص, حسب نفس المصدر, إلى أن تحوز الطرق المقترحة للتصنيف في صنف الطرق السيارة المواصفات التقنية والتنظيمية المتعلقة بها وهي الطريق السيار شمال-جنوب والطريق السيار شرق-غرب ومنافذ الطريق السيار لبجاية ومستغانم و وهران و وزرالدة و وبودواو.

و في هذا الصدد, أصدر الوزير الأول تعليمات "لاستكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية سنة 2021, مع وضع محطات الدفع لاستغلال الطريق السيار حيز الخدمة", حسب البيان.

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