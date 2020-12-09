برلمان : لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع لرئيسة كونفدرالية المؤسسات الجزائرية

الجزائر- استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء الى رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة, رفقة عدد من المستثمرين , بهدف الاطلاع على الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية في ظل الوضع الصحي الحالي, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وخلال الجلسة أكد رئيس اللجنة السيد نبيل لوهيبي على ضرورة متابعة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر, سيما وان الاقتصاد بحاجة الى بعث ديناميكية جديدة وإعادة هيكلة, حسب البيان.

وأوضح لوهيبي أن المجلس ينظم سلسلة المشاورات الهادفة للاستماع الى انشغالات مختلف الفاعلين في القطاعات ذات الصلة باختصاصات اللجنة, والاطلاع على الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل الوضع الصحي الحالي.

من جهتها سعت رئيسة الكونفدرالية لإيصال صوت المستثمرين الجزائريين الى الهيئات الادارية المعنية من خلال عرض الصعوبات والعراقيل التي يعاني منها الاستثمار الجزائري, يتابع البيان.

و أوضحت في هذا لاطار, "أن الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي تخلق الثروة وتوفر العديد من مناصب الشغل والتي تنشط دون اللجوء إلى القروض البنكية لم تلق صدى ودعما من اية جهة".

و دعت, يضيف البيان, الى "ضرورة استرجاع الثقة والمصداقية بين الحكومة والمستثمر عن طريق إصدار النصوص التطبيقية وتحقيق المزيد من الانسجام بين مختلف دوائرها".