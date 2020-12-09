المديرية العامة للضرائب : مواصلة تجسيد برنامج عصرنة الادارة الجبائية عبر تعميم الرقمنة

الجزائر- جددت المديرية العامة للضرائب التزامها بمواصلة تطبيق برنامج عصرنة الإدارة الجبائية و ذلك عبر اطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" عبر مختلف الهياكل على مستوى العديد من ولايات الوطن.

وجاء في بيان نشرته المديرية على موقعها الرسمي:" في اطار مواصلة تطبيق برنامج عصرنة الادارة الجبائية في جانبه المتعلق بالرقمنة، تنهي المديرية العامة للضرائب الى علم المكلفين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب بولاية بسكرة و مركز الضرائب ببجاية و كذا المركز الجواري للضرائب بسور الغزلان التابع لولاية البويرة أنه تم إطلاق يوم الاثنين 7 ديسمبر الجاري النظام المعلوماتي جبايتك على مستوى هذه المصالح".

وعليه، دعت الادارة الجبائية المكلفين بالضريبة المعنيين التقرب من مصالح المراكز الجوارية للضرائب المذكورة من اجل الاستعلام عن كيفيات القيام بالتزاماتهم الجبائية في اطار النظام المعلوماتي "جبايتك".

و كانت الادارة الجبائية قد أطلقت في بداية نوفمبر المنصرم النظام المعلوماتي جبايتك على مستوى مركز الضرائب الجواري الجزائر وسط ( الجزائر العاصمة) و كذا المركز الجواري للضرائب عين بسام بولاية البويرة.