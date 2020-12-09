مشاريع عدل : تكثيف الزيارات الميدانية لتفقد مدى التزام شركات الإنجاز بالآجال التعاقدية

الجزائر - أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) في بيان لها حرصها على المتابعة الميدانية لوضعية الأشغال في الورشات من خلال زيارات ميدانية مفاجئة عبر كامل ولايات الوطن لتفقد مدى التزام شركات الانجاز بالآجال التعاقدية .

و جاء في منشور الوكالة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان " المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، طارق بلعريبي يحرص على الوقوف شخصيا على وضعية الأشغال في مختلف المشاريع بكامل ولايات الوطن، وتفقد نوعيتها و مدى التزام شركات الانجاز بالآجال التعاقدية من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة و المتابعة الدائمة للمشاريع بالتواصل مع المشرفين عليها".

في هذا الإطار، تفقد يوم الأربعاء السيد بلعريبي مشاريع برنامج البيع بالإيجار بولاية تبسة.

و حسب البيان استهل المدير العام للوكالة زيارته التفقدية، بمشروع 3.000 مسكن بولحاف الدير (تبسة) أين عاين سير أشغال التهيئة الخارجية التي تشارف على الانتهاء.

و ألزم شركة الانجاز بتوسيع الأشغال إلى كل التجزئات، من خلال تقسيم العمل على المقاولات المناولة ، بهدف تسريع الوتيرة أكثر. كما دعا الى تكثيف العمل ودعم الورشات بالموارد المادية و البشرية .

في هذا السياق، شدد المسؤول الأول على الوكالة، على شركة الانجاز الصرامة في العمل، من أجل تسليم المشروع في الآجال التعاقدية المتفق عليها، بهدف تسليم السكنات إلى أصحابها في قريب الآجال.

و دعا السيد بلعريبي إلى مواصلة التنسيق بين مدير المشاريع و رؤساء المشاريع من جهة و ممثلي شركات الانجاز من جهة أخرى ، للدفع بوتيرة الأشغال في المشاريع المبرمجة بهذه الولاية، و مراقبة نوعيتها مؤكدا بانه ستكون له زيارة ميدانية اخرى لمدى تنفيذ التعليمات.

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و كان المسؤول ذاته قد تنقل يوم الثلاثاء الى ولاية عنابة اين التقى بممثلي مكتتبي "عدل" اللذين طرحوا بعض الانشغالات التي تخص تقدم الأشغال بالسكنات الجاهزة.

كما كانت المدير العام لوكالة عدل جولة ميدانية لمشاريع البيع بالإيجار بولاية الطارف، حيث تفقد سير أشغال التهيئة الخارجية بمشروعي 1.000 وحدة سكنية ببلدية الطارف، و 400 وحدة سكنية بلدية البسباس.

و خلال معاينته الأشغال، وجه " تعليمات صارمة لشركات انجاز المشروعين، من أجل الرفع من وتيرة الانجاز، واحترام معايير الجودة، والتنسيق مع السلطات المحلية لأجل التدخل لمعالجة العراقيل التي قد تعيق انهائها في الآجال المتفق عليها".

كما اشرف على انطلاق اشغال مشروع 1.026 وحدة سكنية، مشددا على مؤسسة انجازه ضرورة احترام الآجال التعاقدية و نوعية الأشغال.

و عاين المدير العام أيضا مشروع 2000 وحدة سكنية بذراع الريش، أين وقف على التحضيرات المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئته الخارجية، والتي تمت عملية فتح الأظرفة المتعلقة باختيار مؤسسة انجازها يوم أمس 7 ديسمبر 2020.

كما اطلع على وضعية التحضيرات الخاصة بانطلاق مشروعي 1.380 وحدة سكنية بذراع الريش و 724 وحدة سكنية بالقنطرة، موجها تعليمات صارمة للإسراع في الدراسات المتعلقة بالأرضية و الدراسة الجيوتقنية المشرف على اعدادها مكتب دراسات للأشغال العمومية.

و تفقد السيد بلعريبي كذلك وضعية الأشغال بموقع 2.000 وحدة سكنية بالقنطرة، وحث شركة الانجاز على تسريع وتيرة اشغال الطرقات والربط بشبكات التموين بالمياه و الكهرباء و الغاز ، و هي نفس التوجيهات التي قدمها لشركة انجاز مشروع 1.077 وحدة سكنية بالقنطرة.

يذكر أن مدراء مشاريع "عدل" بالجزائر العاصمة و بومرداس قاموا أيضا الاثنين الفارط بزيارات ميدانية لبعض الاحياء قصد الوقوف على انشغالات المواطنين حيث تم تسجيل تحفظات فيما يخص تهيئة هذه السكنات مؤكدين ضرورة ايجاد حلول لها في اقرب الآجال.