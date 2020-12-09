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استراتيجية الجزائر للوقاية من الفساد ومكافحته تتضمن مقاربة "شاملة ومتميزة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 11:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات

الجزائر - أشادت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر بليرتا أليكو، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بمشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي يتم العمل على إعداده، مؤكدة أنه يتضمن مقاربة "شاملة ومتميزة".

وقالت السيدة أليكو في كلمة لها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ل9 ديسمبر من كل سنة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي "يدعم" مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي يتضمن مقاربة "شاملة ومتميزة" وتم إعداده بطريقة تشاركية شملت "كل الفاعلين الوطنيين مع تمثيل واسع للمجتمع المدني وإشراك خبراء دوليين".

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن " تعزز النزاهة والحكم الراشد في الجزائر"، داعية إلى "اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع".

وأبرزت المتحدثة أهمية الاستراتيجية ودورها في "تدعيم دور المجتمع المدني وتطويره مع الحرص على إشراكه في تسيير الشأن العام ومكافحة الفساد".

كما أشادت السيدة أليكو بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته.

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ولفتت إلى " القدرات الكبيرة" التي تملكها الجزائر في سبيل مكافحة الفساد وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030، وهي القدرات التي تمت الإشارة إليها في التقرير السنوي حول الفساد لسنة 2019 الذي أشار إلى أن مكافحة الفساد أصبحت "أولوية وطنية" بالنسبة للجزائر.

وأردفت في ندوة صحفية مقتضبة أن طموحات الجزائر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "كبيرة"، وهو ما جعلها "تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث مستوى التنمية البشرية".

للإشارة،فإن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات 2021-2025، تهدف إلى ترقية ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع وتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام و تفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد و إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وتشجيع التبليغ عن الفساد.

 

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استراتيجية الجزائر للوقاية من الفساد ومكافحته تتضمن مقاربة "شاملة ومتميزة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 11:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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