فلاحة : حمداني يتباحث مع سفير سويسرا حول افاق التعاون الثنائي

الجزائر - استقبل السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير سويسرا بالجزائر، السيد لوكا روزنكرانز، حيث تباحث معه حول افاق التعاون والشراكة بين الجزائر وسويسرا في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأكد الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي حضرته اطارات من الوزارة، على وجود "ارادة حقيقية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف فرص التعاون في مجال الفلاحة لاسيما فيما يخص تحويل الخبرة التقنية و التكنولوجيا والتكوين وتثمين المنتجات الفلاحية".

وقدم السيد الوزير عرضا مختصرا حول أهم محاور ورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية والتي تهدف الى رفع الانتاج والإنتاجية خاصة في الشعب الاستراتجية اضافة الى تطوير الزراعات الصناعية لتقليص الواردات.

كما أشار الوزير الى محاور أخرى تخص تثمين الانتاج الفلاحي وتوفر الاطار التنظيمي الخاص بتوسيم المنتجات الفلاحية فضلا عن الاهتمام بتطوير الفلاحة البيولوجية بفضل استحداث مديرية مكلفة بهذا المجال.

كما نوه السيد حمداني بالتحفيزات المتاحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب لانجاز مشاريع استثمارية مربحة وبالموقع الاستراتيجي للجزائر بالنسبة للسوق الافريقية.

من جهته, اقترح السيد لوكا روزنكرانز عدة مجالات للشراكة بين البلدين في الميدان الفلاحي منها الاستفادة من الخبرة السويسرية فيما يخص تنظيم التعاونيات، التكوين في ميدان انتاج الحليب وكذا تنظيم مسابقة خاصة بالمنتجات الوطنية في الجزائر.