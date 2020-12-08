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مؤسسات مصغرة: ضيافات يبحث مع سفيرة تركيا سبل تعزيز التعاون و تبادل التجارب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 17:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
مؤسسات مصغرة: ضيافات يبحث مع سفيرة تركيا سبل تعزيز التعاون و تبادل التجارب

الجزائر - بحث الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات مع سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر, ماهينور أوزديمير غوكطاش, يوم الثلاثاء بمقر الوزارة سبل بعث التعاون بين الجزائر وتركيا في قطاع المؤسسات المصغرة من خلال تبادل تجربة البلدين ودراسة سبل تشجيعها وتقويتها, حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة.

وخلال اللقاء أكد الوزير المنتدب -وفق ذات البيان - على ضرورة خلق إطار قانوني يسمح لحاملي المشاريع المصغرة من البلدين بالاحتكاك ببعضهم البعض وتبادل خبراتهم خاصة في المجالات الرائدة في تركيا كصناعة النسيج والملابس والصناعات التحويلية.

من جانبها, أكدت الدبلوماسية التركية أن بلادها ترحب بهذا التعاون مع الجزائر التي تعد شريكا اقتصاديا قويا لبلدها حيث أشارت إلى استعداد السفارة التركية لتوفير كل الشروط المواتية لإنجاح هذا الشق من التعاون الثنائي والسماح للمؤسسات المصغرة للبلدين باستغلال كل فرص الأعمال التي يتيحها اقتصاد البلدين, يضيف البيان.

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وفي الأخير اتفق الطرفان على تنظيم لقاءات بين مسؤولي القطاعين في البلدين في القريب العاجل من أجل تحقيق مختلف الأهداف التي تم الاتفاق عليها, حسب البيان .

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 17:59
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مؤسسات مصغرة: ضيافات يبحث مع سفيرة تركيا سبل تعزيز التعاون و تبادل التجارب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 17:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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