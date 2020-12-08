وزير السياحة يتباحث مع سفير أوكرانيا حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وحسب ذات المصدر, شكل هذا اللقاء سانحة لاستعراض العلاقات القائمة بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية ودراسة الآليات الكفيلة بترقيتها وتعزيزها.
وبعد الإشادة بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين, أكد السيد حميدو على ضرورة تحيين مشروع الاتفاق الإطار والعمل سويا من أجل وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه العلاقات وفتح آفاق واعدة للتعاون الثنائي بغرض دعم الشراكة المتميزة للبلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, لاسيما في مجال التكوين والسياحة العلاجية والصناعة التقليدية.
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من جهته, أعرب السفير الأكراني عن "استعداده لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع الجزائر, خاصة في قطاع السياحة والصناعة التقليدية من أجل خلق شراكة فعلية بين مختلف المتعاملين والفاعلين في القطاع لكلا البلدين".
كما تطرق الطرفان إلى أهمية تبادل الخبرات خاصة في إطار السياحة العلاجية والعمل على مشاركتهما في مختلف التظاهرات السياحية المنظمة بأوكرانيا لعرض المنتوج الجزائري والتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر.
وبالمناسبة, اتفق الجانبان على مواصلة الجهود وتعزيز اللقاءات بين الفاعلين السياحيين من أجل تعزيز جسور التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.