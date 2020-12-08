وزير السياحة يتباحث مع سفير أوكرانيا حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين -

على الأفارقة مطالبة الاتحاد الأفريقي باسترجاع الملف الصحراوي -

التماس 10 سنوات سجنا نافذة في حق والي العاصمة السابق زوخ في قضية منح امتيازات لعلي حداد -

أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة مدعوون للتسجيل في المنصة الرقمية قبل نهاية 2021 -

رياح قوية : الحماية المدنية تدعو الى احترام قواعد الوقاية اللأساسية -

إدانة والي العاصمة السابق زوخ ب 5 و 4 سنوات نافذة -

سفير روسيا بالجزائر: تشابه وجهات النظر بين موسكو والجزائر حيال الأزمة في الكركرات -

إطلاق تحقيق إحصائي من أجل جمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي -

جامعة: ترقية أزيد من 1000 أستاذ محاضر إلى مصف أستاذ التعليم العالي -

تنس/الترتيب الدولي للسيدات: الجزائرية إيناس إيبو ترتقي للمرتبة ال602 -

فنزويلا: الحزب الحاكم يستعيد السيطرة على البرلمان -

العدوان المغربي المتواصل على الشعب الصحراوي خلق عدم استقرار شامل في المنطقة -

سكنات عدل: الوقوف على انشغالات وتحفظات المواطنين بأحياء في العاصمة و بومرداس -

المجلس الشعبي الوطني يشارك في المشاورات حول الاحكام التشريعية النموذجية لضحايا الارهاب -

وزارة الداخلية تبرز ضرورة تكثيف التعاون والتضامن الدولي لمواجهة الآثار غير المسبوقة لكوفيد-19 -

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن -

بطولة شمال إفريقيا - أقل من 20 عاما: استدعاء 30 لاعبا لدورة تونس -

وهران: تصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا -

حوادث مرور: وفاة 24 شخصا و اصابة 888 آخرين بجروح الاسبوع الماضي -