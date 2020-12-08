أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة مدعوون للتسجيل في المنصة الرقمية قبل نهاية 2021

الجزائر - دعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج", يوم الثلاثاء, أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك ، حيث حدد آخر اجل لهذه العملية نهاية سنة 2021".

و جاء في بيان وكالة " انساج" نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك " تذكر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المعنيين الذين يندرجون ضمن الحالات المحددة ( لتصنيف المؤسسات المصغرة المتعثرة) بضرورة التسجيل في المنصة الرقمية المرفقة عن طريق ملأ الاستمارة المخصصة لهذا الغرض و ان اخر اجل للتسجيل عبر هذه المنصة هو 31 ديسمبر 2021".

و أوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يندرج في إطار التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة المنشأة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و التي تندرج في حالات معينة.

و تتمثل هذه الحالات في المؤسسات المصغرة المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل و الفيضانات الى جانب المؤسسات المصغرة المعوضة من طرف صندوق ضمان أخطار القروض التي تعرضت معداتها للحجز او / البيع من طرف البنوك.

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كما يشمل إجراء انساج المؤسسات المصغرة المتوفى أصحابها و تلك التي تعرض أصحابها الى عجز بدني أو عقلي بعد ممارسة نشاطهم.

يذكر أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كانت قد أعلنت الشهر المنصرم عن إجراءات جديدة من شأنها تسهيل عملية إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تعاني من صعوبات في تسديد ديونها.

وستستفيد هذه المؤسسات بصفة خاصة من تسهيل وتخفيف للإجراءات المتعلقة بإعادة الجدولة مع إلغاء مختلف الشروط التعجيزية.

في هذا الصدد ، قررت وكالة "انساج" الغاء العمولات وغرامات التأخير الخاصة بتسديد الاقساط المتاخرة للقرض البنكي و الغاء شرط معاينة عتاد المؤسسة المصغرة من طرف أعوان الوكالة و إلغاء إلزامية تسديد جزء من القرض البنكي (من 5 الى 10 بالمائة) و كذا إلغاء تطبيق نسبة فائدة على القرض البنكي والمقدرة ب5,5 بالمائة عند إعادة الجدولة.

كما تم إلغاء شهادة تسوية الوضعية تجاه صناديق الضمان الاجتماعي (كناس-كازنوس-كاكوبات) وأيضا الغاء غرامات التأخير الخاصة بالأقساط المتأخرة للضرائب مع إمكانية تمديد اجال تسديد الاقساط المتأخرة إلى 36 شهرا.

و كانت قد اكدت ايضا أن إعادة جدولة الديون المتعلقة بالقرض البنكي تتبعها مباشرة إعادة جدولة الديون المتعلقة بالقرض غير المكافئ الذي تمنحه الوكالة.