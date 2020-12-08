وهران: تصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا

وهران - قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا، حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم يوم الثلاثاء نقل هاتين الحمولتين ضمن عملية التصدير الثالثة تخص هذا النوع من المنتج والتاسعة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري انطلاقا من مينائي مستغانم وأرزيو (وهران)، كما أوضح نفس المصدر.

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ويتعلق الأمر ب 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء برايلا (رومانيا) و3 ألاف طن أخرى من ميناء أرزيو نحو ميناء كتانيا (ايطاليا)، كما أشير إليه.