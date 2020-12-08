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وهران: تصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 12:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرات
وهران: تصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا

وهران - قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا، حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم يوم الثلاثاء نقل هاتين الحمولتين ضمن عملية التصدير الثالثة تخص هذا النوع من المنتج والتاسعة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري انطلاقا من مينائي مستغانم وأرزيو (وهران)، كما أوضح نفس المصدر.

إقرأ أيضا:مركب الحديد والصلب لوهران "توسيالي": تصدير أنابيب من الحجم الكبير إلى السنغال

ويتعلق الأمر ب 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء برايلا (رومانيا) و3 ألاف طن أخرى من ميناء أرزيو نحو ميناء كتانيا (ايطاليا)، كما أشير إليه.

للتذكير فقد قام مركب "توسيالي" خلال العام الجاري بتصدير أزيد من 67 ألف طن من حديد البناء إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وزهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا و60 قطعة من الأنابيب الحلزونية من الحجم الكبير عبر الحاويات وأزيد من 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 19:03
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وهران: تصدير 8 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 12:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرة   شارك

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