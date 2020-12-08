الجزائر/رومانيا: بحث سبل تعزيز الشراكة في المجال الصناعي

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، يوم الاثنين، سفير رومانيا بالجزائر، مارسيل اليكساندرو، والذي تباحث معه حول سبل وإمكانيات تعزيز الشراكة الثنائية في المجال الصناعي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد ايت علي براهم التوجهات الجديدة لسياسة الاستثمار في الجزائر معربا عن اهتمام الجزائر بالتعاون مع رومانيا، حسب نفس المصدر.

وصرح الوزير في هذا الخصوص قائلا: " نحن نبحث عن شركاء موثوقين ونشجع المبادرات التي تندرج في إطار سياستنا الجديدة بهدف إرساء صناعة حقيقية".

من جانبه، أبزر السفير الروماني الإرادة "الفعلية" لبعض المؤسسات الرومانية لإقامة مشاريع بالجزائر لاسيما بعد الإصلاحات الأخيرة فيما يتعلق بالاستثمار.

وفي هذا الإطار، اعتبر السيد اليكساندرو السوق الجزائرية "واعدة جدا" وبأن "الظروف ملائمة بالنسبة للمؤسسات الرومانية الراغبة في الاستثمار بالجزائر" مشيرا إلى أن هذه المؤسسات بصدد البحث عن شركاء جزائريين قصد تجسيد مشاريعها في الجزائر، يضيف البيان.