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الجزائر تستضيف أول معرض دولي "افتراضي" للصناعات الغذائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
الجزائر تستضيف أول معرض دولي &quot;افتراضي&quot; للصناعات الغذائية

الجزائر - تستضيف الجزائر خلال ديسمبر الجاري فعاليات الصالون الدولي الرقمي الأول للصناعات الغذائية واللوجستيك والانتاج الوطني, حسبما أفاد به يوم الإثنين بيان لشركة "الأندلس" للمعارض والفعاليات الرقمية.

و أوضح البيان أن هذا المعرض الدولي "الافتراضي" هو "الأول من نوعه عالميا" و تحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1 و 31 ديسمبر 2020. 

و يشارك في هذا الصالون, حسب ذات البيان, متعاملون جزائريون وأجانب موزعون على عدة قطاعات أبرزها الصناعات الغذائية و التعبئة والتغليف والمطابع والبنوك والتأمين والخدمات اللوجستية و شركات العبور والشحن الجوي و البحري, فضلا عن شركات الاستشارات الاستراتيجية.

و أوضحت مديرة الإعلام للشركة المنظمة, وسام عبورة, أن "نجاعة منهجية الرقمنة في الصالونات والمعارض الاقتصادية هي تجربة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في هذا المجال و خطوة تصنعها الجزائر في مجال التظاهرات الاقتصادية و الرقمنة".

و شرع المنظمون في استقبال أولى طلبات التسجيل للمشاركة في التظاهرة من عدة دول على غرار أوكرانيا التي تم اختيارها "ضيف شرف" هذه الطبعة وفيتنام وتركيا وألمانيا لعرض منتجاتهم رقميا, الى جانب متعاملين اقتصاديين ناشطين في عدة مجالات من داخل الوطن.

و لإنجاح هذه التظاهرة الرقمية تم استحداث قناة للبث التلفزيوني المباشر على الإنترنت مخصصة للصالون إضافة إلى تعميم العمل بتقنيات التواصل المرئي والصوتي عن بعد ما يمكن من تقليص تكاليف ونفقات مختلف العارضين والتنقلات والاجتماعات التي تتطلبها المعارض الكلاسيكية, حسب المنظمين.

و أعلنت شركة "الاندلس" للمعارض والفعاليات الرقمية دعم و إعانة "بشكل مجاني" لكل الشركات الجزائرية التي لا تكتسب موقعا إلكترونيا لها و هذا قصد تطوير سياسة وسائل المواقع و خدمات الإنترنت و تحفيز وترويج منتجاتهم دوليا.

آخر تعديل على الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 20:06
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الجزائر تستضيف أول معرض دولي "افتراضي" للصناعات الغذائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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