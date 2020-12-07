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وزير التجارة يتحادث مع سفيرة تركيا حول دعم التعاون التجاري الثنائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
وزير التجارة يتحادث مع سفيرة تركيا حول دعم التعاون التجاري الثنائي

الجزائر- تحادث وزير التجارة، كمال رزيق ، يوم الإثنين، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عيسى بكاي ، مع سفيرة تركيا بالجزائر، السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش، حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية و حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يخص الجانب التجاري.

و خلال لقاء جمعهم بمقر وزارة التجارة, عبر الوزير، حسب ما جاء في بيان للوزارة، عن ارتياحه للشراكات الاقتصادية التجارية الثنائية التي تم تحقيقها، مذكرا بالتسهيلات و المناخ الخصب للاستثمار في الجزائر مما يفتح المجال واسعا أمام زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

و أكد السيد رزيق أن كل الظروف مهيأة لرفع حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خاصة بعد دخول منطقة التبادل الحر الافريقية حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل, مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري التركي بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاعتماد على وسائط التواصل الحديثة في التواصل الى غاية تجاوز الأزمة الصحية العالمية .

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من جهته, تناول السيد بكاي مقترح تكتل للشركات المشتركة الجزائرية التركية من حيث ولوجهم للعديد من الأسواق العالمية ومرافقة باقي الشركات الجزائرية المشتغلة في نفس الميدان للاستفادة من خبرتهم في مجال التصدير.

من جانبها, أبدت السفيرة التركية استعداد بلادها لمواصلة الجهود وتوسيع التعاون في شتى المجالات مشيرة إلى ضرورة تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين لبحث فرص شراكة جديدة بعد جائحة كورونا.

آخر تعديل على الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:49
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وزير التجارة يتحادث مع سفيرة تركيا حول دعم التعاون التجاري الثنائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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