اطلاق مشروع التعاون "بلديات خضراء" بين وزارة الداخلية و الوكالة الألمانية للتعاون

الجزائر - وقعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الوكالة الألمانية للتعاون (GIZ) يوم الاثنين بالجزائر على عقد تنفيذ مشروع " بلديات خضراء" من أجل دعم البلديات في جهودها الرامية الى تطوير استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة.

و يخص هذا المشروع الذي يهدف الى اشراك البلديات في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الانتقال الطاقوي أربع (4) بلديات نموذجية بهدف اعداد مخططات طاقوية مستديمة خاصة بالبلديات و 30 بلدية نموذجية لنشر لوحات تحكم لمتابعة الاستهلاك الطاقوي.

و في مداخلة له بهذه المناسبة, صرح الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي أن المشروع الجديد حول التعاون سيسمح لعدد هام من الولايات والبلديات بالاستفادة من مرافقة و مساعدة من أجل اعداد و تطبيق مخططات طاقوية خاصة بالبلديات اضافة الى تحسين طرق تسيير الاستهلاك الطاقوي.

في هذا الصدد, أكد المتدخل أن الأمر يتعلق أيضا باعداد الوسائل التعليمية و دفاتر الشروط و دلائل منهجية بغية ضمان ديمومة المنشآت و تقديم الدعم بهدف وضع اطار تنظيمي محفز يشجع على انجاز مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة تكون ناجعة بالنسبة للبلديات.

كما ابرز الأمين العام لوزارة الداخلية اختيار بلديات-نموذجية ضمن هذا المشروع "تمثل عددا معتبرا من مناطق الظل مما يشكل تحديا كبيرا لهذا المشروع".

اقرأ أيضا : الانتقال الطاقوي: الجزائر وألمانيا تسعيان إلى تعزيز تعاونهما ...

و من جهته, أشار المكلف بالتعاون على مستوى سفارة ألمانيا بالجزائر يورغن فولكيه أن التوقيع على هذا العقد يمثل جزءا من العديد من مبادرات التعاون الطاقوي بين البلدين مشيرا الى ديناميكية التعاون التقني المكثف بين الشريكين في هذا القطاع.

و لدى تأكيده على اعتزاز الجانب الألماني بتقاسم تجاربه و المساهمة بأفكاره فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي, فقد أوضح الممثل الديبلوماسي الألماني أن تجربة بلده أظهرت أن "البلديات هي حلقة أساسية للمساهمة بشكل كبير في الانتقال الطاقوي". كما اعتبر أنه المهم اشراكها في كل مشروع خاص بالانتقال الطاقوي.

بالإضافة إلى ذلك، -يضيف ذات المصدر- فإن الجزائر ومع وجود أكثر من 1500 بلدية، "تمتلك مخزونًا هاماً من المنتجين الذين يمكن أن يكونوا قدوة لعدد كبير من المواطنين".

== "الجماعات المحلية لها دور مهم في تطوير الطاقات المتجددة على المستوى المحلي" ==

من جانبها، أكدت المديرة المقيمة في الجزائر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، إيلا شيبر، أن هذا المشروع يندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن "البلديات الخضراء" ستسهم في تحقيق هدفي التنمية المستدامة، وهما الهدف 7 لضمان حصول الجميع على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة، والهدف 11 لتحقيق مدن وبلديات مستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المتحدثة أن "للسلطات المحلية دور تؤديه في تعزيز تطوير الطاقة المتجددة على المستوى المحلي".

وقالت أيضًا إن هذا المشروع سيسمح ل30 بلدية في جميع أنحاء الوطن بمراقبة استهلاكها للطاقة وتحسينه عبر لوحة معلومات لإدارة الطاقة.