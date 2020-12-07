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السيد رزيق يتحادث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 12:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
السيد رزيق يتحادث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

الجزائر - أجرى وزير التجارة،  كمال رزيق ، يوم الاحد، عبر تقنية التحاضر المريي عن بعد، محادثات مع الرئيس التنفيذي للموسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة و رئيس مجلس ادارة برنامج مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية، هاني سالم سنبل، تطرق خلالها الطرفان الى سبل ترقية اليات دعم التجارة البينية والاقليمية.

و تناول الوزير، خلال المحادثات، التي جاءت بطلب من السيد سنبل، المحاور الكبرى لاستراتيجية للحكومة في ترقية التجارة الخارجية لاسيما ما تعلق بتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، ليوكد في ذات السياق ان الجزائر بصدد وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير و اهم القطاعات ذات الاولوية في تجسيد هذه الاستراتيجية والتي هي مفتوحة على كل الشراكات بمبدا رابح رابح، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

من جانبه، قدم السيد سنبل مقترحات لزيادة فرص الاستثمار والتمويل بين الدول العربية والاليات التي من شانها ان تعيد بعث النشاط التجاري بالمنطقة خاصة في ظل تفاقم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

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السيد رزيق يتحادث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 12:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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