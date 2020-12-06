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وزارة البيئة: إنشاء خلية لمرافقة حاملي المشاريع

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
وزارة البيئة: إنشاء خلية لمرافقة حاملي المشاريع

 الجزائر- أعلنت وزارة البيئة يوم الأحد عن إنشاء خلية لمرافقة وتوجيه الشباب حاملي المشاريع في المجال البيئي.

و تعمل هذه الخلية المكونة من عدد من إطارات الوزارة على مساعدة المؤسسات الناشئة والمصغرة على وجه الخصوص قصد تجسيد أفكارهم على أرض الواقع, حسبما أفاد به بيان للوزارة نشرته بصفحتها الرسمية على الفايسبوك.

و للاستفادة من هذه المبادرة, يتعين على حاملي المشاريع المهتمين ملأ وإرسال الاستمارة المخصصة لهذا الغرض عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة البيئة.

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و تتضمن الاستمارة وصف المشروع و احتياجات و تطلعات صاحبه, من اجل السماح للخلية بدراسة المشروع المعروض, قبل تحديد موعد للاستقبال.

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 18:09
كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة البيئة: إنشاء خلية لمرافقة حاملي المشاريع
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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