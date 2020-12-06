وزارة البيئة: إنشاء خلية لمرافقة حاملي المشاريع

الجزائر- أعلنت وزارة البيئة يوم الأحد عن إنشاء خلية لمرافقة وتوجيه الشباب حاملي المشاريع في المجال البيئي.

و تعمل هذه الخلية المكونة من عدد من إطارات الوزارة على مساعدة المؤسسات الناشئة والمصغرة على وجه الخصوص قصد تجسيد أفكارهم على أرض الواقع, حسبما أفاد به بيان للوزارة نشرته بصفحتها الرسمية على الفايسبوك.

و للاستفادة من هذه المبادرة, يتعين على حاملي المشاريع المهتمين ملأ وإرسال الاستمارة المخصصة لهذا الغرض عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة البيئة.

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