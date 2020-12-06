وزارة البيئة: إنشاء خلية لمرافقة حاملي المشاريع

و تعمل هذه الخلية المكونة من عدد من إطارات الوزارة على مساعدة المؤسسات الناشئة والمصغرة على وجه الخصوص قصد تجسيد أفكارهم على أرض الواقع, حسبما أفاد به بيان للوزارة نشرته بصفحتها الرسمية على الفايسبوك.
و للاستفادة من هذه المبادرة, يتعين على حاملي المشاريع المهتمين ملأ وإرسال الاستمارة المخصصة لهذا الغرض عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة البيئة.
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و تتضمن الاستمارة وصف المشروع و احتياجات و تطلعات صاحبه, من اجل السماح للخلية بدراسة المشروع المعروض, قبل تحديد موعد للاستقبال.