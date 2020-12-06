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وزير الصناعة يستعرض مع وزير الخارجية الإيطالي التسهيلات لفائدة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات

 

الجزائر- استعرض وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الأحد بالجزائر العاصمة, مع الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو, الإطار القانوني و التنظيمي الذي تسعى الجزائر لتجسيده بهدف جعل مناخ أعمالها أكثر أمانا ومرونة و تسهيل الاستثمار لاسيما الاستثمارات الأجنبية.

وخلال استقبال وزير الصناعة  للوزير الايطالي للخارجية الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر, قام المسؤولان بتقييم العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإيطالية لاسيما في القطاع الصناعي وتطرقا إلى المجالات التي من شأنها أن تشكل فرصا للشراكة بين الطرفين على غرار الميكانيك، الصناعات الغذائية، الفلاحة، المناجم، الطاقة والطاقات المتجددة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و قال السيد ايت علي أن الجزائر "بصدد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على تدابير جد واضحة ويحمل ضمانات للمستثمرين في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم بالجزائر" مبديا رغبة الجزائر في عقد شراكات مثمرة مع الجانب الإيطالي.

من جانبه، اعتبر الوزير الإيطالي أن التدابير الجديدة ستسمح بخلق فرص استثمار جديدة بين البلدين. وأعرب، بهذه المناسبة، عن اهتمام المتعاملين الإيطاليين بالاستثمار في الجزائر لاسيما الجالية الإيطالية المقيمة بالجزائر.

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:26
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وزير الصناعة يستعرض مع وزير الخارجية الإيطالي التسهيلات لفائدة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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