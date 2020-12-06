وصول أول طائرة إلى مطار تمنراست قادمة من الجزائر العاصمة

تمنراست - حطت أول طائرة لنقل المسافرين منتصف نهار يوم الأحد بمطار ''الحاج باي آخاموك'' بتمنراست قادمة من الجزائر العاصمة بعد استئناف الرحلات الجوية الداخلية ، والتي كانت قد علقت لفترة تسعة أشهر في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

واستقبل ركاب هذه الرحلة التي ضمنتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من قبل السلطات المحلية وممثلي وكالات السياحة و الأسفار و فعاليات المجتمع المدني ، حيث تم ضبط كافة الشروط المتعلقة بضمان تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وخضع جميع الركاب لإجراء قياس الحرارة باستخدام الكاميرات الحرارية من قبل الفرق الطبية ، ووجدوا في متناولهم أطباق من التمر و الحليب تعبيرا عن فرحة سكان المنطقة بإعادة فتح المجال الجوي لرحلات الخطوط الداخلية مما سيتيح تنقل المواطنين إلى مختلف جهات الوطن ، سيما وأن النقل الجوي بهذه المنطقة من الجنوب الكبير يمثل أحد أهم الوسائل التي يعتمد عليها في تنقل الأشخاص.

وبالمناسبة أكد والي الولاية مصطفى قريش أن استئناف الرحلات الجوية سيضفي حركية كبيرة على منطقة الأهقار وهي فرصة - كما أضاف- ''لإعادة بعث النشاط السياحي و الفندقي بعد الركود الذي عرفته المنطقة ''، حيث ينتظر أن تشهد المنطقة إقبالا كبيرا للسياح خاصة مع احتفالات نهاية السنة.

ومن جهته أوضح المندوب الجهوي للخطوط الجوية الجزائرية بتمنراست إسماعيل موالي أن 17 رحلة برمجت خلال الأسبوع التي ستقلع من مطارات مختلف مناطق الوطن نحو مطار تمنراست ، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان السير الحسن لهذه الرحلات الجوية .

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وبدوره أكد مسؤول وكالة السفر والسياحة " إسلان " رقاقدة عبد القادر '' أن استئناف الرحلات الجوية يعد مؤشرا إيجابيا في جهود إعادة بعث الرحلات السياحية للوافدين من مختلف جهات الوطن ، كما ستساهم في إنعاش النشاط السياحي الذي يعرف ركودا خلال الفترة الأخيرة''.

وأوضح من جهته عضو جمعية تفعيل المجتمع المدني بتمنراست حسان كربادو أن "استئناف الرحلات الداخلية سينعكس بالإيجاب على الأوضاع المعيشية للسكان "، و يسهل "فرص تنقلهم إلى الشمال لقضاء مصالحهم المختلفة خاصة ما تعلق منه بالعلاج وكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية" .

يذكر أن عودة رحلات الخطوط الجوية الداخلية التي تخص كافة مناطق الجنوب ، قد استؤنفت أيضا هذا اليوم من قبل طائرات شركتي الخطوط الجوية الجزائرية أو الطاسيلي للطيران بكل من غرداية وبرج باجي مختار وتميمون ( أدرار) وأيضا بورقلة و جانت ( إيليزي) .