نقل جوي: استئناف الرحلات الداخلية

الجزائر - استأنفت صباح اليوم الأحد الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين عبر مختلف مطارات الوطن و ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من التعليق بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويخص استئناف الرحلات، الذي يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا و الهيئة الصحية، جميع الرحلات من و إلى الولايات الجنوبية للبلاد، وكمرحلة أولى 50 بالمئة من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد.

إقرأ أيضا: الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات تعقيم واسعة للطائرات تحسبا لاستئناف الرحلات الداخلية وقد ضاعفت الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا جهودها في عمليات تعقيم و تنظيف طائرات أسطولها الجوي للحد من مخاطر عدوى فيروس كورونا و ذلك تحسبا لاستئناف رحلاتها الداخلية، حيث عمدت الى تعقيم جميع الأسطح التي يحتك بها المسافرون بطريقة مباشرة مثل مساند الذراعين و الشاشات الرقمية، مع تنفيذ إجراء تطهير خاص عن طريق رش بخاخ مضاد لفيروس كورونا .

وتبقى الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر "معلقة إلى إشعار آخر"، حيث تقتصر الرحلات الخارجية حاليا على عمليات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، ولا تشمل الرحلات التجارية التي لم تتخذ السلطات العليا للبلاد أي قرار فيما يخصها.