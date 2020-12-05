نقل جوي: الرحلات التجارية الدولية تبقى معلقة إلى إشعار آخر

الجزائر - أعلنت وزارة النقل اليوم السبت في بيان لها عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من يوم غد الأحد 6 ديسمبر موضحة ان الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر "تبقى معلقة إلى إشعار آخر".

وجاء في ذات البيان " تعلن وزارة النقل عن عودة الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من يوم غد الأحد 6 ديسمبر 2020، وذلك عبر برنامج يومي للرحلات مسطر من طرف الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مختلف ولايات الجمهورية".

وفيما يخص الرحلات الدولية من وإلى الجزائر- اضاف نفس المصدر - ان "هذه الأخيرة تبقى مرتبطة فقط بإجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، ولا تشمل الرحلات التجارية التي لم تتخذ السلطات العليا للبلاد أي قرار فيما يخصها، وتبقى معلقة إلى إشعار آخر".

للتذكير فقد قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية ابتداء من يوم غد الأحد 6 ديسمبر.

وسيخص هذا الإجراء الذي يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا و الهيئة الصحية جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى 50 بالمئة من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد.