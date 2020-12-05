الحكومة تدرس إطلاق برنامج إضافي لقطاع الموارد المائية لسنة 2021

معسكر - تعمل الحكومة على دراسة حاليا إطلاق برنامج إضافي لقطاع الموارد المائية ينطلق إنجازه خلال السنة المقبلة للتكفل بحاجيات المواطنين بمختلف الولايات، حسبما أعلنه اليوم السبت بولاية معسكر وزير الموارد المائية أرزقي براقي.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على وضع حيز الخدمة لمشروع تزويد ثلاث بلديات بدائرة واد الأبطال بالماء الشروب انطلاقا من سد واد التحت أن "الحكومة تدرس حاليا إعداد برنامج إضافي خاص بقطاع الموارد المائية ينطلق إنجازه خلال سنة 2021 يوفر اعتمادات مالية مناسبة لمعالجة النقائص المسجلة في مجال المياه الصالحة للشرب وشبكات صرف المياه المستعملة ومشاريع الري الفلاحي".

وأبرز أن "المشاريع التي أنجزت مؤخرا عبر الوطن في مجال توفير الماء الشروب و القضاء على التذبذب الذي سجل بعدد من مناطق الوطن كان ضمن برنامج استعجالي وستتبعها عمليات أخرى تعالج ما تبقى من تلك النقائص لتمكين المواطنين من التزود بشكل يومي بالمياه الصالحة للشرب".

ودعا السيد براقي من جهة ثانية وحدة "الجزائرية للمياه" بولاية معسكر إلى "العمل مع السلطات الولائية على تحصيل المستحقات المتأخرة على مختلف الزبائن و المقدرة بحوالي 1 مليار و 330 مليون دج في أقرب وقت لتمكينها من القيام بالاستثمارات اللازمة لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب والخدمات المقدمة للمواطنين".

وأثنى الوزير على مجهودات القائمين على مشروع تزويد سكان بلديات عين فراح و واد الأبطال و سيدي عبد الجبار بالماء الصالح للشرب و المحيط الفلاحي "كشوط" بمياه الري الفلاحي انطلاقا من سد واد التحت ب "الاعتماد على قدرات و كفاءات وطنية خالصة مما سمح بتوفير 1ر4 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب و 2 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي الفلاحي".

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وبمقر إدارة سد واد التحت أشرف الوزير على توقيع اتفاقية بين مديرية الموارد المائية للولاية والديوان الوطني للسقي تسلم هذا الأخير بموجبها تسيير الشطر الأول من المحيط المسقي لسهل غريس بمساحة 1.200 هكتار.

كما أعطى بقرية الصبايحية (بلدية تيغنيف) إشارة انطلاق أشغال تزويد بلدية السهايلية بالماء الشروب انطلاقا من ذات السد فيما أشرف ببلية الشرفة على إشارة إنطلاق مشروع إعادة تأهيل سد الشرفة الذي يعرف عدة عيوب تخص المنشأة والتجهيزات حيث رصد مبلغ 2ر5 مليار دج لإعادة تأهيله من خلال معالجة الأرضية و أشغال الهندسة المدنية و تجديد التجهيزات.

وببلدية المحمدية أشرف وزير الموارد المائية على وضع حيز الخدمة بئر ارتوازي موجه للسقي بالمحيط الفلاحي هبرة كما أشرف على مراسم إمضاء اتفاقية بين الديوان الوطني للسقي و وكالة التسيير المدمج للموارد المائية و مؤسسة ناشئة وأحد المستثمرين الفلاحيين لوضع نظام لاقتصاد الماء عند السقي الفلاحي.

وشارك السيد براقي في حصة بالإذاعة الجهوية بمعسكر تطرق خلالها إلى مختلف البرامج التي أنجزتها الدولة في القطاع خاصة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب باعتباره الأولوية القصوى للحكومة وكذا السقي الفلاحي الذي تعول عليه الحكومة لتوسيع المساحات الفلاحية المسقية و ترقية النشاط الفلاحي كركيزة لتنمية الاقتصاد الوطني.