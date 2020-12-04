بن عبد الرحمان يستعرض واقع التعاون مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر

و عرض وزير المالية خلال هذه الجلسة المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التنمية و الاصلاحات الهيكلية الجارية و حالة الاقتصاد الكلي للبلد, مسلطا الضوء على الميزانية التي خصصتها السلطات العمومية لتغطية الحاجيات الاقتصادية و الاجتماعية للجزائريين و مواكبة ضرورة التنموية في البلد.
و ذكر السيد بن عبد الرحمان للمسؤولة الاممية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع التحدي المفروض خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تعرف انتشار للجائحة كوفيد19.
من جهتها عرضت السيدة اليكو محتوى برنامجها المتعلق بالعمليات الجارية و النشاطات الأخيرة المنضوية تحت اطار مكافحة الجائحة.
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و اشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر الى مشاريع التعاون المستقبلية التي من شانها المساهمة في حركة التنمية التي يقودها البلد بغية مرافقة تطوراتها الاقتصادية و الاجتماعية.
و اكدت السيدة اليكو في ذات السياق استعداد مؤسستها على مواصلة تغطية حاجيات الجزائر في المجالات التي تتعلق بمهمتها.
و يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مثل بقية و صناديق الامم المتحدة التي تقوم بمساعدة الدول في مجال التنمية عن طريق النصائح و حشد التمويلات.
و يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع السلطات الحكومية و المجتمع المدني و القطاع الخاص و الشركاء الآخرين من اجل توفير حياة أفضل.