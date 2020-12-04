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اتفاق اوبيب+: تحديد الزيادة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من يناير 2021

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 08:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
اتفاق اوبيب+: تحديد الزيادة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من يناير 2021

الجزائر - اتفقت الدول الثلاثة والعشرين (23) الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) وحلفاؤها يوم الخميس على الحد من زيادة إنتاجهم النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا بداية من يناير 2021 مقابل ما يقارب 2 مليون برميل في اليوم المخطط له في البداية.

وتم الإعلان عن هذا القرار يوم الخميس في ختام الاجتماع الوزاري الثاني عشر (12) المغلق لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب" وحلفائها المعروفة بمجموعة "أوبيب+", والذي ضم الدول الموقعة على بيان التعاون, المنعقد يوم الخميس عبر تقنية الفيديو.

وجاء في البيان النهائي لمنظمة الأوبك أنه "وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والتوقعات لعام 2021, اتفق المشاركون في الاجتماع على تجديد الالتزام الحالي بموجب القرار الذي نص عليه بيان التعاون, الصادر في 12 أبريل 2020, والمعدل في يونيو وسبتمبر 2020, لاسترداد 2 مليون برميل يوميا في السوق, مراعاة لظروف السوق".

كما قررت الدول الموقعة على بيان التعاون, تعديل الانتاج طوعا, بداية من يناير 2021, بمقدار 5ر0 مليون برميل في اليوم, من 7ر7 مليون برميل في اليوم إلى 2ر7 مليون برميل".

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واتفقوا أيضا على عقد اجتماعات شهرية, بداية من يناير 2021, لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر الموالي.

وجدد الاجتماع كذلك الالتزام المستمر للدول المنتجة المشاركة في بيان التعاون لتحقيق استقرار السوق والمنفعة المتبادلة بين الدول المنتجة وإمداد فعال واقتصادي وآمن لفائدة المستهلكين وفائدة عادلة من رأس المال المستثمر.

كما تم التذكير بالقرار الذي اتخذته جميع الدول المشاركة في بيان التعاون خلال الاجتماعات الاستثنائية لشهر أبريل 2020 القاضي بتعديل الإنتاج الإجمالي للنفط الخام وكذا القرارات التي اتخذت بالإجماع في اجتماعات السادس من يونيو 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
اتفاق اوبيب+: تحديد الزيادة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من يناير 2021
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 08:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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